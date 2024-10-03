БЕКХЭМ: «Горжусь тем, что наши игроки поднимают трофей»

Легенда «Манчестер Юнайтед» и владелец клуба «Интер Майами» Дэвид Бекхэм прокомментировал победу своей команды в MLS.

«Горжусь тем, что наши игроки поднимают трофей Supporters Shield после великолепной победы в Коламбусе. Еще одно невероятное достижение в истории этого футбольного клуба, и я очень рад, что мы принесли этот трофей болельщикам в лиге.

Теперь движемся дальше к следующей цели!», — написал Бекхэм в Instagram.

Дэвид Бекхэм объявил о создании «Интер Майами» 5 сентября 2018 года. С 2020-го команда начала выступать в чемпионате MLS.