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Major League Soccer
03 октября 2024, 14:42 | Обновлено 03 октября 2024, 14:52
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БЕКХЭМ: «Горжусь тем, что наши игроки поднимают трофей»

Интер Майами впервые в своей истории завоевал чемпионство

03 октября 2024, 14:42 | Обновлено 03 октября 2024, 14:52
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0
БЕКХЭМ: «Горжусь тем, что наши игроки поднимают трофей»
Getty Images/Global Images Ukraine. Дэвид Бекхэм

Легенда «Манчестер Юнайтед» и владелец клуба «Интер Майами» Дэвид Бекхэм прокомментировал победу своей команды в MLS.

«Горжусь тем, что наши игроки поднимают трофей Supporters Shield после великолепной победы в Коламбусе. Еще одно невероятное достижение в истории этого футбольного клуба, и я очень рад, что мы принесли этот трофей болельщикам в лиге.
Теперь движемся дальше к следующей цели!», — написал Бекхэм в Instagram.

Дэвид Бекхэм объявил о создании «Интер Майами» 5 сентября 2018 года. С 2020-го команда начала выступать в чемпионате MLS.

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Олександр Сільченко
Олександр Сільченко Sport.ua
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