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  4. «Должны быть наглыми». Гасперини оценил разгром против Шахтера
Лига чемпионов
03 октября 2024, 13:57 |
223
0

«Должны быть наглыми». Гасперини оценил разгром против Шахтера

Главный тренер «Аталанты» прокомментировал победу в Лиге чемпионов

03 октября 2024, 13:57 |
223
0
«Должны быть наглыми». Гасперини оценил разгром против Шахтера
Getty Images/Global Images Ukraine. Джан Пьеро Гасперини

Главный тренер итальянской «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини прокомментировал разгромную победу над донецким «Шахтером» (3:0) в матче 2-го тура основного этапа Лиги чемпионов.

– Джан Пьеро, расскажите, каким был поединок с «Шахтером» для вашей команды?
– Отличные три очка в матче Лиги чемпионов, и, конечно, мы можем достичь нашей цели. Я всегда верил в свой коллектив, мы играли очень хорошо. Я не сомневался в победе, нужно просто играть и привлекать как можно больше игроков в основной состав. Футболисты растут в мастерстве, например, Эдерсон сыграл важную роль, а Дзаппакоста продемонстрировал хорошую игру. Я также рад, что Джимсити забил впервые в Лиге чемпионов – это был очень важный гол, который начал нашу победу. Понятно, что и до первого гола мы контролировали игру и были лучше, но когда не забиваешь, все может измениться.

– «Аталанта» отыграла поединок на одном дыхании от начала до конца, прогресс многих исполнителей был довольно заметен.
– Да, это то, чего я ожидаю от команды, и это нормально, иначе это было бы проблемой для команды. Мы не сыграли много матчей после закрытия трансферного окна, у футболистов было мало времени, чтобы поиграть друг с другом и адаптироваться к требованиям. Однако матч с «Шахтером» был достаточно хорошим. Бесспорно, эта игра состоялась в рамках Лиги чемпионов, но не следует забывать о национальном чемпионате. Должен признать, что некоторые матчи Серии А значительно сложнее для нас, чем поединки на евроарене. Далее мы будем концентрироваться на субботнем матче национального чемпионата: необходимо аккумулировать энергию, которую потратили в поединке с «Шахтером», и подготовиться к следующей игре. Надеюсь, мы восстановимся и подойдем к встрече подготовленными, ведь наша цель – выиграть Серию А.

– Вы говорили, что ваша цель – занять места между 9-м и 24-м в Лиге чемпионов, но теперь, возможно, думаете и о более высоких позициях?
– Необходимо быть реалистами. Приятно видеть наших болельщиков на трибунах, и хотя мы можем мечтать о высших местах, однако должны сосредоточиться на наших ежедневных задачах. Первая фаза соревнований выполнена достаточно неплохо. Следующий матч будем играть с «Селтиком», а затем будем иметь три выездных матча, где встретимся с «Реалом» и «Барселоной». Мы довольны игрой с «Шахтером», а после международной паузы начнем концентрироваться на следующих поединках Лиги чемпионов.

– Что можете сказать об игре Беллановии? После победы прошлого сезона в Лиге Европы команда стала более уверенной в своих силах?
– Белланова отметился ярким голом, хотя он не является исполнителем, который много забивает, но начало было хорошим. Он хорошо сыграл и взаимодействовал с партнерами, однако имеет проблемы с выносливостью, когда играет в течение 90 минут. Мы будем работать над этим. Конечно, мы выиграли Лигу Европы, однако это была несколько иная команда, и есть большая разница между прошлогодним коллективом и тем, который есть сейчас. Сейчас у нас довольно новая команда, это невозможно сравнивать. Должны работать с футболистами и формировать команду практически с нуля.

– Если сравнить матчи с «Шахтером» пятилетней давности с этим, заметили ли вы какие-то изменения?
– Конечно, пять лет назад мы впервые участвовали в Лиге чемпионов и проиграли первые три матча. После четырех поединков у нас был лишь один зачетный пункт. За этот период мы научились многому, ведь в жизни так работает: ошибки помогают улучшиться, и это фундаментальный шаг. Мы уже в четвертый раз играем в Лиге чемпионов и не должны забывать быть наглыми и раскованными, ведь если вы не наглые, то никогда не дойдете до своей цели.

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Аталанта Шахтер Донецк Лига чемпионов Шахтер - Аталанта Джан Пьеро Гасперини пресс-конференция
Дмитро Вербинський Источник: ФК Шахтер Донецк
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