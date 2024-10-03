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  4. «Поигрались – все». Федорчук назвал глобальную проблему Шахтера
Украина. Премьер лига
03 октября 2024, 14:24 | Обновлено 03 октября 2024, 14:35
1493
1

«Поигрались – все». Федорчук назвал глобальную проблему Шахтера

Известный тренер считает, что горнякам стоит забыть о бразильском рынке

03 октября 2024, 14:24 | Обновлено 03 октября 2024, 14:35
1493
1
«Поигрались – все». Федорчук назвал глобальную проблему Шахтера
Олег Федорчук

Известный украинский тренер Олег Федорчук назвал глобальную проблему донецкого «Шахтера»:

«В «Шахтере» делают ставку на страну, в которой кризис футбола - Бразилия. Европейцы лучших бразильцев берут еще на очень ранних этапах. И это не идет ни в какое сравнение с тем, что было 15-20 лет назад. Бразилия сейчас даже не считается футбольной топовой страной, потому что все лучшее выкупают гранды из-за океана в 15-16 лет. Если условного Эндрика «Реал» ведет со школьной парты, где тут шанс «Шахтера» приобрести его за экономически оправданные средства? Надо искать другие рынки.

В «Аталанте» сколько игроков балканского происхождения играло? Те же балканцы ближе к нам ментально, часто быстрее изучают язык, мы их понимаем. Зачем же бразильцы? Поигрались – все. Ты уже ничего не сделаешь с бразильцами, тренды меняются».

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Шахтер Донецк Олег Федорчук Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Дмитро Вербинський Источник: Украинский футбол
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potemkin78
брали бразильцев пачками потому что Луческу знал как построить с ними игру
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