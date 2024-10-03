Олег ФЕДОРЧУК: «Срна должен ответить за свои слова и решения»

Известный украинский специалист Олег Федорчук поделился мыслями о возможном увольнении Марино Пушича с должности главного тренера донецкого «Шахтера».

«Ему нужно задуматься о своей должности. Пафосные интервью, которые он давал, так рекламировал Пушича… Пусть перечитает их и ответит на вопрос: «Зачем он это делал?».

Дарио говорил, что Марино станет самым лучшим, игроки подпевали. Пушич еще ни одной тренировки не провел, а лучший тренер. Теперь Срна должен ответить за свои слова и решения», – сказал Федорчук.

«Шахтер» провел два матча на общем этапе Лиги чемпионов, набрал одно очко и занимает 27-е место в единой турнирной таблице.

В следующем туре донецкая команда сыграет 22 октября на выезде с лондонским «Арсеналом», в составе которого выступает украинский защитник Александр Зинченко.