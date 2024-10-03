Определен соперник Динамо U-19 во 2-м раунде Юношеской лиги УЕФА

Определен соперник киевское Динамо U-19 в Юношеской лиге УЕФА.

Киевская команда под руководством Игоря Костюка во 2-м раунде Пути чемпионов встретится со словенским «Марибором».

«Марибор» уверенно прошел 1-й раунд после двух побед над «Линкольн Ред Импз» из Гибралтара (6:0 и 2:0). Во втором матче голы забили: Эрик Милошевич (15 мин) и Патрик Розе (50 мин)

После разгрома на выезде (6:0) юниоры из Марибора дома добавили еще два забитых мяча. 17-летний форвард Эрик Милошевич забил гол и сделал ассист на Патрика Розе.

Первый матч между «Динамо» и «Марибором» состоится 23 октября на условно домашней арене для киевлян, а повторный поединок пройдет 6 ноября в Словении. Время начала поединков будет определено позже.

Победитель противостояния сыграет в 3-м раунде с победителем пары 2 Коррику (Косово) – ЮСД (Ирландия). Матчи третьего раунда запланированы на 27 ноября и 11 декабря.

Лучшие 22 команды из турнирной таблицы пути ЛЧ, а также 10 победителей Пути чемпионов выйдут в плей-офф, который будет сыгран в формате одноматчевых матчей на выбывание. В 1/16 финала лучшие 6 команд из турнирной таблицы встретятся с командами, занявшими с 17-го по 22-е места, а победители Пути чемпионов сыграют с командами, занявшими с 7-го по 16-е места.

Юношеская лига УЕФА. Путь чемпионов

1-й раунд. 17–18 сентября и 1–2 октября

2-й раунд. 23 октября и 6 ноября

3-й раунд. 27 ноября и 11 декабря