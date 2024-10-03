Судаков отреагировал на фиаско от Аталанты и обратился к болельщикам
«Горняки» разгромно проиграли в Лиге чемпионов
2 октября прошел матч 2-го тура Лиги чемпионов 2024/25 между командами Шахтер (Украина) и Аталанта (Италия).
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Поединок состоялся на стадионе Фельтинс-Арена в Гельзенкирхене. Игра завершилась со счетом 3:0 в пользу итальянского коллектива.
На поединок через социальные сети отреагировал лидер Шахтера Георгий Судаков.
«Самая большая ошибка, которую может совершить человек, – сдаться», – написал Судаков в Инстаграме.
Следующий матч в Лиге чемпионов Шахтер сыграет против лондонского Арсенала 22 октября.
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