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  4. Судаков отреагировал на фиаско от Аталанты и обратился к болельщикам
Украина. Премьер лига
03 октября 2024, 12:25 |
790
1

Судаков отреагировал на фиаско от Аталанты и обратился к болельщикам

«Горняки» разгромно проиграли в Лиге чемпионов

03 октября 2024, 12:25 |
790
1
Судаков отреагировал на фиаско от Аталанты и обратился к болельщикам
Getty Images/Global Images Ukraine. Георгий Судаков

2 октября прошел матч 2-го тура Лиги чемпионов 2024/25 между командами Шахтер (Украина) и Аталанта (Италия).

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Поединок состоялся на стадионе Фельтинс-Арена в Гельзенкирхене. Игра завершилась со счетом 3:0 в пользу итальянского коллектива.

На поединок через социальные сети отреагировал лидер Шахтера Георгий Судаков.

«Самая большая ошибка, которую может совершить человек, – сдаться», – написал Судаков в Инстаграме.

Следующий матч в Лиге чемпионов Шахтер сыграет против лондонского Арсенала 22 октября.

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Аталанта Шахтер Донецк Лига чемпионов Шахтер - Аталанта Георгий Судаков
Дмитро Олійник Источник: Instagram
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Комментарии 1
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Vovan78
Краще б вони реагували на полі на свої помилки і програші. А то в соцмережах постійні дописи, пояснення чому програли, а наступна гра та ж сама уйня повторюється. Тому краще не пиши, а грай і вигравай!
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