Судаков отреагировал на фиаско от Аталанты и обратился к болельщикам

2 октября прошел матч 2-го тура Лиги чемпионов 2024/25 между командами Шахтер (Украина) и Аталанта (Италия).

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Поединок состоялся на стадионе Фельтинс-Арена в Гельзенкирхене. Игра завершилась со счетом 3:0 в пользу итальянского коллектива.

На поединок через социальные сети отреагировал лидер Шахтера Георгий Судаков.

«Самая большая ошибка, которую может совершить человек, – сдаться», – написал Судаков в Инстаграме.

Следующий матч в Лиге чемпионов Шахтер сыграет против лондонского Арсенала 22 октября.