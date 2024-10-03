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Лига чемпионов
03 октября 2024, 12:00 | Обновлено 03 октября 2024, 12:33
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Салах стал лучшим бомбардиром Лиги чемпионов в определенной номинации

Египтянину нет равных среди африканцев

03 октября 2024, 12:00 | Обновлено 03 октября 2024, 12:33
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Салах стал лучшим бомбардиром Лиги чемпионов в определенной номинации
Getty Images/Global Images Ukraine. Мохамед Салах

Нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах вышел на первое место в реестре бомбардиров Лиги чемпионов среди представителей африканского континента.

В матче 2-го тура чемпионского евротурнира с «Болоньей» (2:0) Салах забил гол, который стал для него 45-м в поединках Лиги чемпионов.

Египтянин потеснил на второе место ивуарийского экс-форварда лондонского «Челси» Дидье Дрогба, на счету которого 44 мяча. Третью позицию с 30 голами занимает камерунский нападающий Самуэль Это'О, который в свое время среди прочего также выступал за «Челси».

К слову, и Салах ранее также был игроком «пенсионеров» Лондона.

Ранее сообщалось, что поляк Роберт Левандовски стал лидером ЛЧ по важному бомбардирскому показателю.

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Мохамед Салах Дидье Дрогба Самюэль Это'о Челси Лига чемпионов
Юрій Остроумов Источник: Opta
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