Салах стал лучшим бомбардиром Лиги чемпионов в определенной номинации
Египтянину нет равных среди африканцев
Нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах вышел на первое место в реестре бомбардиров Лиги чемпионов среди представителей африканского континента.
В матче 2-го тура чемпионского евротурнира с «Болоньей» (2:0) Салах забил гол, который стал для него 45-м в поединках Лиги чемпионов.
Египтянин потеснил на второе место ивуарийского экс-форварда лондонского «Челси» Дидье Дрогба, на счету которого 44 мяча. Третью позицию с 30 голами занимает камерунский нападающий Самуэль Это'О, который в свое время среди прочего также выступал за «Челси».
К слову, и Салах ранее также был игроком «пенсионеров» Лондона.
Ранее сообщалось, что поляк Роберт Левандовски стал лидером ЛЧ по важному бомбардирскому показателю.
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