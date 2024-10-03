Обошел Роналду и настиг Месси. Левандовски – лидер ЛЧ по важному показателю

Нападающий испанской «Барселоны» Роберт Левандовски вышел на первое место в Лиге чемпионов по среднему показателю результативности в соотношении голов к количеству проведенных матчей.

Показатель поляка равен 0,79. Он опередил звездного Криштиану Роналду (0,77) и нидерландца Руда ван Нистелроя (0,77), а также сравнялся с аргентинцем Лионелем Месси (0,79).

На пятой позиции реестра находится французский нападающий Карим Бензема (0,59).

Левандовски в Лиге чемпионов забил 96 голов в 122 матчах, выступая за «Барселону», «Баварию» и дортмундскую «Боруссию».

Ранее сообщалось, что Роберт Левандовски стал ближе к знаковому достижению в ЛЧ.