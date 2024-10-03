Обошел Роналду и настиг Месси. Левандовски – лидер ЛЧ по важному показателю
Роберт стал лучшим в турнире по средней результативности
Нападающий испанской «Барселоны» Роберт Левандовски вышел на первое место в Лиге чемпионов по среднему показателю результативности в соотношении голов к количеству проведенных матчей.
Показатель поляка равен 0,79. Он опередил звездного Криштиану Роналду (0,77) и нидерландца Руда ван Нистелроя (0,77), а также сравнялся с аргентинцем Лионелем Месси (0,79).
На пятой позиции реестра находится французский нападающий Карим Бензема (0,59).
Левандовски в Лиге чемпионов забил 96 голов в 122 матчах, выступая за «Барселону», «Баварию» и дортмундскую «Боруссию».
Ранее сообщалось, что Роберт Левандовски стал ближе к знаковому достижению в ЛЧ.
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