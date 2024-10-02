Будет третьим. Левандовски стал ближе к знаковому достижению в ЛЧ

1 октября во 2-м туре Лиги чемпионов «Барселона» дома разгромила «Янг Бойз» со счетом 5:0.

Автором дубля стал польский нападающий каталонцев Роберт Левандовски. Теперь на его счету в турнире в общей сложности 96 голов.

В историческом реестре голеадоров Лиги чемпионов он, как и прежде, занимает 3-е место, уступая Криштиану Роналду (140 голов) и Лионелю Месси (129). Португалец и аргентинец — единственные в истории, кому удалось в чемпионском евротурнире достичь отметки в 100 забитых мячей.

36-летний Левандовски может стать третьим игроком, которому покорилась такая высота.

Ранее сообщалось, что Роберт Левандовски добился в ЛЧ интересного достижения.

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