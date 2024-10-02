Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Будет третьим. Левандовски стал ближе к знаковому достижению в ЛЧ
Лига чемпионов
02 октября 2024, 11:09 | Обновлено 02 октября 2024, 11:13
858
0

Будет третьим. Левандовски стал ближе к знаковому достижению в ЛЧ

Роберт довел счет своим голам в турнире до 96

02 октября 2024, 11:09 | Обновлено 02 октября 2024, 11:13
858
0
Будет третьим. Левандовски стал ближе к знаковому достижению в ЛЧ
Getty Images/Global Images Ukraine. Роберт Левандовски

1 октября во 2-м туре Лиги чемпионов «Барселона» дома разгромила «Янг Бойз» со счетом 5:0.

Автором дубля стал польский нападающий каталонцев Роберт Левандовски. Теперь на его счету в турнире в общей сложности 96 голов.

В историческом реестре голеадоров Лиги чемпионов он, как и прежде, занимает 3-е место, уступая Криштиану Роналду (140 голов) и Лионелю Месси (129). Португалец и аргентинец — единственные в истории, кому удалось в чемпионском евротурнире достичь отметки в 100 забитых мячей.

36-летний Левандовски может стать третьим игроком, которому покорилась такая высота.

Ранее сообщалось, что Роберт Левандовски добился в ЛЧ интересного достижения.

Топ-8 бомбардиров Лиги чемпионов (Кубка чемпионов УЕФА)

По теме:
Гризманн может стать одноклубником Месси уже зимой
Обошел звезду Реала. Юный талант Барселоны установил очередной рекорд
Герой матча Арсенала с ПСЖ в ЛЧ оценил победу «канониров»
Криштиану Роналду Лионель Месси Роберт Левандовски Лига чемпионов
Юрій Остроумов Источник: Transfermarkt
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Transfermarkt обновил ценники на игроков АПЛ. Мудрик стал еще дешевле
Футбол | 01 октября 2024, 15:43 26
Transfermarkt обновил ценники на игроков АПЛ. Мудрик стал еще дешевле
Transfermarkt обновил ценники на игроков АПЛ. Мудрик стал еще дешевле

Также упала стоимость Александра Зинченко

Довбик не выйдет в старте на следующий матч Ромы. Стала известна причина
Футбол | 01 октября 2024, 20:30 4
Довбик не выйдет в старте на следующий матч Ромы. Стала известна причина
Довбик не выйдет в старте на следующий матч Ромы. Стала известна причина

Артему дадут отдохнуть

Возвращение легенды? Зидан может возглавить культовый клуб из Англии
Футбол | 02.10.2024, 07:55
Возвращение легенды? Зидан может возглавить культовый клуб из Англии
Возвращение легенды? Зидан может возглавить культовый клуб из Англии
Был конфликт? Экс-пресс-атташе сборной оценил решение Реброва по Ярмоленко
Футбол | 02.10.2024, 09:03
Был конфликт? Экс-пресс-атташе сборной оценил решение Реброва по Ярмоленко
Был конфликт? Экс-пресс-атташе сборной оценил решение Реброва по Ярмоленко
«Со мной было то же». Лунин отреагировал на скандал с Куртуа в Ла Лиге
Футбол | 02.10.2024, 10:23
«Со мной было то же». Лунин отреагировал на скандал с Куртуа в Ла Лиге
«Со мной было то же». Лунин отреагировал на скандал с Куртуа в Ла Лиге
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ОФИЦИАЛЬНО. Реал сообщил о результатах обследования Куртуа
ОФИЦИАЛЬНО. Реал сообщил о результатах обследования Куртуа
30.09.2024, 13:50 8
Футбол
Третья ракетка мира и финалистка US Open 2024 вылетела из турнира в Пекине
Третья ракетка мира и финалистка US Open 2024 вылетела из турнира в Пекине
01.10.2024, 11:49
Теннис
Шанс для Лунина. Куртуа могут дисквалифицировать на 12 игр. В чем причина?
Шанс для Лунина. Куртуа могут дисквалифицировать на 12 игр. В чем причина?
01.10.2024, 12:30 16
Футбол
Прогресс Дюбуа, Фьюри – 1-й. Обновлен рейтинг супертяжей от The Ring
Прогресс Дюбуа, Фьюри – 1-й. Обновлен рейтинг супертяжей от The Ring
01.10.2024, 00:12 5
Бокс
Анчелотти обратился к Лунину после травмы Куртуа. Сказал важные слова
Анчелотти обратился к Лунину после травмы Куртуа. Сказал важные слова
01.10.2024, 07:54 15
Футбол
Аргентина отгрузила Казахстану 6 мячей и вышла в 1/2 финала ЧМ по футзалу
Аргентина отгрузила Казахстану 6 мячей и вышла в 1/2 финала ЧМ по футзалу
30.09.2024, 19:47 6
Футзал
Все решилось на 35-й минуте. Франция и Парагвай определили полуфиналиста ЧМ
Все решилось на 35-й минуте. Франция и Парагвай определили полуфиналиста ЧМ
30.09.2024, 17:19 6
Футзал
Неймар выбрал себе следующий клуб. Он уже там играл
Неймар выбрал себе следующий клуб. Он уже там играл
30.09.2024, 09:46 1
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем