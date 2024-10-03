Нойер отреагировал на свою ошибку в проигранном матче Баварии в ЛЧ
Немецкий вратарь проанализировал пропущенный мяч
Голкипер «Баварии» Мануэль Нойер допустил ошибку в матче второго тура Лиги чемпионов с «Астон Виллой» (0:1). После поединка капитан мюнхенцев объяснил, почему он пропустил мяч.
«Все знают, что я выхожу из ворот в каждой игре. Нападающий проделал хорошую работу. Я мог бы стоять на два метра ближе к воротам, но такова наша игра. Не знаю, будет ли тренер что-то менять после этого гола. Это просчитанный риск? Мы так играем...» – сказал Нойер.
«Бавария» занимает 15-е место в турнирной таблице Лиги чемпионов, набрав три очка в двух матчах.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Валерий Василенко пытается понять, что хотел сделать наставник «горняков» в игре с «Аталантой»
Донецкая команда разгромно проиграла, даже не пробив в створ ворот соперника