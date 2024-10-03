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  4. Нойер отреагировал на свою ошибку в проигранном матче Баварии в ЛЧ
Лига чемпионов
03 октября 2024, 13:38 |
566
0

Нойер отреагировал на свою ошибку в проигранном матче Баварии в ЛЧ

Немецкий вратарь проанализировал пропущенный мяч

03 октября 2024, 13:38 |
566
0
Нойер отреагировал на свою ошибку в проигранном матче Баварии в ЛЧ
Getty Images/Global Images Ukraine. Мануэль Нойер

Голкипер «Баварии» Мануэль Нойер допустил ошибку в матче второго тура Лиги чемпионов с «Астон Виллой» (0:1). После поединка капитан мюнхенцев объяснил, почему он пропустил мяч.

«Все знают, что я выхожу из ворот в каждой игре. Нападающий проделал хорошую работу. Я мог бы стоять на два метра ближе к воротам, но такова наша игра. Не знаю, будет ли тренер что-то менять после этого гола. Это просчитанный риск? Мы так играем...» – сказал Нойер.

«Бавария» занимает 15-е место в турнирной таблице Лиги чемпионов, набрав три очка в двух матчах.

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Бавария Мануэль Нойер Лига чемпионов Астон Вилла
Павло Павленко Источник: The Boot Room
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