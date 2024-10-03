Иван ЮРИЧ: «Довбик немного устал»
Украинец может получить небольшой отдых
Главный тренер римской «Ромы» Иван Юрич высказался относительно украинского нападающего «волков» Артема Довбика накануне матча второго тура Лиги Европы против шведского «Эльфсборга».
«Довбик немного устал, посмотрим, выпускать ли его с самого начала, или вводить по ходу игры. У нас есть игроки, которые хорошо умеют владеть мячом. Я хочу представить интенсивность и желание быть агрессивными сразу, просто ради того, чтобы потом играть с нами», – сказал Юрич.
Довбик уже сыграл семь матчей за «Рому», отметившись тремя голами и одной голевой передачей.
Матч «Эльфсборг» – «Рома» пройдет в четверг, 3 октября, и начнется в 22:00 по киевскому времени.
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