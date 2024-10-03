Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Иван ЮРИЧ: «Довбик немного устал»
Лига Европы
03 октября 2024, 12:31 | Обновлено 03 октября 2024, 12:32
283
0

Иван ЮРИЧ: «Довбик немного устал»

Украинец может получить небольшой отдых

03 октября 2024, 12:31 | Обновлено 03 октября 2024, 12:32
283
0
Иван ЮРИЧ: «Довбик немного устал»
Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик

Главный тренер римской «Ромы» Иван Юрич высказался относительно украинского нападающего «волков» Артема Довбика накануне матча второго тура Лиги Европы против шведского «Эльфсборга».

«Довбик немного устал, посмотрим, выпускать ли его с самого начала, или вводить по ходу игры. У нас есть игроки, которые хорошо умеют владеть мячом. Я хочу представить интенсивность и желание быть агрессивными сразу, просто ради того, чтобы потом играть с нами», – сказал Юрич.

Довбик уже сыграл семь матчей за «Рому», отметившись тремя голами и одной голевой передачей.

Матч «Эльфсборг» – «Рома» пройдет в четверг, 3 октября, и начнется в 22:00 по киевскому времени.

По теме:
Эльфсборг – Рома. Прогноз и анонс на матч Лиги Европы
Воробей рассказал, что главное сейчас показывает Довбик в Роме
Довбик, Дибала и другие. Рома объявила заявку на матч Лиги Европы
Артем Довбик Рома Рим Иван Юрич Эльфсборг
Павло Павленко Источник: Tuttomercatoweb
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Звездный игрок сборной Украины получил травму в матче Лиги чемпионов
Футбол | 02 октября 2024, 20:20 25
Звездный игрок сборной Украины получил травму в матче Лиги чемпионов
Звездный игрок сборной Украины получил травму в матче Лиги чемпионов

Виктор Цыганков был заменен на 29-й минуте поединка Жироны и Фейеноорда

Анчелотти устал от него. Реал ищет замену для одного из игроков
Футбол | 03 октября 2024, 11:55 0
Анчелотти устал от него. Реал ищет замену для одного из игроков
Анчелотти устал от него. Реал ищет замену для одного из игроков

У Ферлана Менди больше нет доверия от главного тренера клуба

Украинец – в рейтинге самых переоцененных игроков в истории. Кто лидер?
Футбол | 03.10.2024, 08:37
Украинец – в рейтинге самых переоцененных игроков в истории. Кто лидер?
Украинец – в рейтинге самых переоцененных игроков в истории. Кто лидер?
Где смотреть онлайн матч Лиги Европы Хоффенхайм – Динамо
Футбол | 03.10.2024, 00:57
Где смотреть онлайн матч Лиги Европы Хоффенхайм – Динамо
Где смотреть онлайн матч Лиги Европы Хоффенхайм – Динамо
Снова потеряли очки с итальянцами. Шахтер безвольно уступил Аталанте
Футбол | 02.10.2024, 21:39
Снова потеряли очки с итальянцами. Шахтер безвольно уступил Аталанте
Снова потеряли очки с итальянцами. Шахтер безвольно уступил Аталанте
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Лунин впервые отреагировал на травму Куртуа. Андрей обратился к Анчелотти
Лунин впервые отреагировал на травму Куртуа. Андрей обратился к Анчелотти
02.10.2024, 07:18 8
Футбол
«Если бы ты...» В команде Усика отреагировали на обвинения тренера Дюбуа
«Если бы ты...» В команде Усика отреагировали на обвинения тренера Дюбуа
01.10.2024, 08:18 2
Бокс
Реал готов продать игрока основы. Известна сумма возможного трансфера
Реал готов продать игрока основы. Известна сумма возможного трансфера
01.10.2024, 11:31
Футбол
Шанс для Лунина. Куртуа могут дисквалифицировать на 12 игр. В чем причина?
Шанс для Лунина. Куртуа могут дисквалифицировать на 12 игр. В чем причина?
01.10.2024, 12:30 17
Футбол
Третья ракетка мира и финалистка US Open 2024 вылетела из турнира в Пекине
Третья ракетка мира и финалистка US Open 2024 вылетела из турнира в Пекине
01.10.2024, 11:49
Теннис
«Я не верю, но если...» Тренер Дюбуа назвал победителя боя Усик – Фьюри
«Я не верю, но если...» Тренер Дюбуа назвал победителя боя Усик – Фьюри
01.10.2024, 09:47
Бокс
Возвращение легенды? Зидан может возглавить культовый клуб из Англии
Возвращение легенды? Зидан может возглавить культовый клуб из Англии
02.10.2024, 07:55 3
Футбол
Украина – Бразилия – 2:3. Досадная неудача в полуфинале. Видео голов, обзор
Украина – Бразилия – 2:3. Досадная неудача в полуфинале. Видео голов, обзор
02.10.2024, 22:15 3
Футзал
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем