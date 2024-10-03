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Лига чемпионов
03 октября 2024, 11:24 | Обновлено 03 октября 2024, 11:39
734
0

Экс-форвард Шахтера назвал достижение команды в матче с Аталантой

Олег Матвеев – о поединке 2-го тура Лиги чемпионов

03 октября 2024, 11:24 | Обновлено 03 октября 2024, 11:39
734
0
Экс-форвард Шахтера назвал достижение команды в матче с Аталантой
Getty Images/Global Images Ukraine

Бывший нападающий донецкого «Шахтера» Олег Матвеев высказал мнение о стратегии «горняков» во главе с Марино Пушичем на матч 2-го тура Лиги чемпионов с «Аталантой» (0:3) и рассказал, сколько времени команда реально играла против бергамасков.

– Выбор стартового состава Шахтера удивил. Что подумали, когда увидели его?

– Очень удивился. Сперва даже не понял, кто на какой позиции будет играть. Понял уже потом, когда проанализировал. Для меня этот стартовый состав – не тот, которым Шахтер должен играть в Лиге чемпионов. Во-первых, за счет чего они хотели победить? Центрального нападающего не было. За счет фланговых бразильцев? Но я что-то не припомню их быстрых забеганий с мячом.

– Какого футбола ждали от Шахтера с такой одиннадцаткой?

– Предполагал, что это будет игра в пять защитников. А когда началась игра, понял, что они играют по привычной схеме, однако футболисты располагаются не на своих позициях.

– В чем тогда заключалась идея Марино Пушича?

– Вероятно, в тактической гибкости, чтобы запутать Аталанту, но по факту запутали сами себя. По сути, никто не отвечал за конкретные позиции - просто царил хаос. Мы увидели, что насытили центр поля, но что дальше?

– Опыт Алаа Грама в Шахтере до сегодняшнего дня насчитывал 11 минут, но его выпустили в старте. Начал он вроде неплохо...

– Они все начали неплохо. Однако это длилось максимум 10 минут - в это время мы увидели агрессию, прессинг, движение вперед... 10 минут, не больше!, – пояснил Матвеев.

Ранее Олег Матвеев рассказал, когда может быть уволен Марино Пушич.

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Олег Матвеев Шахтер - Аталанта Шахтер Донецк Лига чемпионов
Юрій Остроумов Источник: zbirna.com
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