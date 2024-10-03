Аталанта нанесла Шахтеру юбилейный разгром
Горняки потерпели 10-е крупное поражение в еврокубках на своем поле
Крупное поражение от «Аталанты» (0:3) стало 10-м для «Шахтера» в еврокубках на своем поле. Во всех случаях горняки уступали соперникам в родных стенах с разницей в три и более мяча в Лиге чемпионов. 4 раза наносили разгром оранжево-черным клубы из Италии, по 2 – из Англии и Германии, по 1 – из Испании и Франции.
Между тем проигрыш «Аталанте» оказался для «Шахтера» 20-м в основном турнире Лиги чемпионов на своем поле, а также 20-м в баталиях с итальянскими командами. 14 поражений горняки потерпели от коллективов из Италии в Лиге чемпионов, 4 – в Лиге Европы (Кубке УЕФА) и 2 – в Кубке кубков. К слову, «юбилейным» стал и гол Адемолы Лукмана – 150-м, пропущенным дома «Шахтером» в еврокубковых турнирах.
Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ
10 крупных поражений Шахтера в еврокубках на своем поле
|
|
Дата
|
Ранг
|
Тренер Шахтера
|
Соперник
|
Счет
|
1.
|
12.09.2000
|
ЛЧ
|
Виктор ПРОКОПЕНКО
|
Лацио
|
0:3
|
2.
|
06.11.2007
|
ЛЧ
|
Мирча ЛУЧЕСКУ
|
Милан
|
0:3
|
3.
|
30.09.2015
|
ЛЧ
|
Мирча ЛУЧЕСКУ
|
ПСЖ
|
0:3
|
4.
|
23.10.2018
|
ЛЧ
|
Паулу ФОНСЕКА
|
Манчестер Сити
|
0:3
|
5.
|
18.09.2019
|
ЛЧ
|
Луиш КАШТРУ
|
Манчестер Сити
|
0:3
|
6.
|
11.12.2019
|
ЛЧ
|
Луиш КАШТРУ
|
Аталанта
|
0:3
|
7.
|
03.11.2020
|
ЛЧ
|
Луиш КАШТРУ
|
Боруссия М
|
0:6
|
8.
|
19.10.2021
|
ЛЧ
|
Роберто ДЕ ДЗЕРБИ
|
Реал
|
0:5
|
9.
|
02.11.2022
|
ЛЧ
|
Игор ЙОВИЧЕВИЧ
|
Лейпциг
|
0:4
|
10.
|
02.10.2024
|
ЛЧ
|
Марино ПУШИЧ
|
Аталанта
|
0:3
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