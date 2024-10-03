Аталанта нанесла Шахтеру юбилейный разгром

Крупное поражение от «Аталанты» (0:3) стало 10-м для «Шахтера» в еврокубках на своем поле. Во всех случаях горняки уступали соперникам в родных стенах с разницей в три и более мяча в Лиге чемпионов. 4 раза наносили разгром оранжево-черным клубы из Италии, по 2 – из Англии и Германии, по 1 – из Испании и Франции.

Между тем проигрыш «Аталанте» оказался для «Шахтера» 20-м в основном турнире Лиги чемпионов на своем поле, а также 20-м в баталиях с итальянскими командами. 14 поражений горняки потерпели от коллективов из Италии в Лиге чемпионов, 4 – в Лиге Европы (Кубке УЕФА) и 2 – в Кубке кубков. К слову, «юбилейным» стал и гол Адемолы Лукмана – 150-м, пропущенным дома «Шахтером» в еврокубковых турнирах.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

10 крупных поражений Шахтера в еврокубках на своем поле