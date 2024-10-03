Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Аталанта нанесла Шахтеру юбилейный разгром
Лига чемпионов
03 октября 2024, 10:22 | Обновлено 03 октября 2024, 10:27
256
1

Аталанта нанесла Шахтеру юбилейный разгром

Горняки потерпели 10-е крупное поражение в еврокубках на своем поле

03 октября 2024, 10:22 | Обновлено 03 октября 2024, 10:27
256
1
Аталанта нанесла Шахтеру юбилейный разгром
Getty Images/Global Images Ukraine

Крупное поражение от «Аталанты» (0:3) стало 10-м для «Шахтера» в еврокубках на своем поле. Во всех случаях горняки уступали соперникам в родных стенах с разницей в три и более мяча в Лиге чемпионов. 4 раза наносили разгром оранжево-черным клубы из Италии, по 2 – из Англии и Германии, по 1 – из Испании и Франции.

Между тем проигрыш «Аталанте» оказался для «Шахтера» 20-м в основном турнире Лиги чемпионов на своем поле, а также 20-м в баталиях с итальянскими командами. 14 поражений горняки потерпели от коллективов из Италии в Лиге чемпионов, 4 – в Лиге Европы (Кубке УЕФА) и 2 – в Кубке кубков. К слову, «юбилейным» стал и гол Адемолы Лукмана – 150-м, пропущенным дома «Шахтером» в еврокубковых турнирах.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

10 крупных поражений Шахтера в еврокубках на своем поле

Дата

Ранг

Тренер Шахтера

Соперник

Счет

1.

12.09.2000

ЛЧ

Виктор ПРОКОПЕНКО

Лацио

0:3

2.

06.11.2007

ЛЧ

Мирча ЛУЧЕСКУ

Милан

0:3

3.

30.09.2015

ЛЧ

Мирча ЛУЧЕСКУ

ПСЖ

0:3

4.

23.10.2018

ЛЧ

Паулу ФОНСЕКА

Манчестер Сити

0:3

5.

18.09.2019

ЛЧ

Луиш КАШТРУ

Манчестер Сити

0:3

6.

11.12.2019

ЛЧ

Луиш КАШТРУ

Аталанта

0:3

7.

03.11.2020

ЛЧ

Луиш КАШТРУ

Боруссия М

0:6

8.

19.10.2021

ЛЧ

Роберто ДЕ ДЗЕРБИ

Реал

0:5

9.

02.11.2022

ЛЧ

Игор ЙОВИЧЕВИЧ

Лейпциг

0:4

10.

02.10.2024

ЛЧ

Марино ПУШИЧ

Аталанта

0:3

По теме:
Экс-форвард Шахтера назвал достижение команды в матче с Аталантой
Лунин назвал главную причину поражения Реал в Лиге чемпионов от Лилля
Жирона с Цыганковым установила неимоверный антирекорд ЛЧ
цифры и факты Шахтер Донецк Шахтер - Аталанта Лига чемпионов
Сергей Цыба
Сергей Цыба Sport.ua
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Где смотреть онлайн матч Лиги Европы Хоффенхайм – Динамо
Футбол | 03 октября 2024, 00:57 0
Где смотреть онлайн матч Лиги Европы Хоффенхайм – Динамо
Где смотреть онлайн матч Лиги Европы Хоффенхайм – Динамо

3 октября в 19:45 в немецком Зинсхайме пройдет матч 2-го тура Лиги Европы

Андрей ВОРОБЕЙ: «Возможно, это один из самых слабых Шахтеров в истории»
Футбол | 03 октября 2024, 09:10 15
Андрей ВОРОБЕЙ: «Возможно, это один из самых слабых Шахтеров в истории»
Андрей ВОРОБЕЙ: «Возможно, это один из самых слабых Шахтеров в истории»

Легенда Шахтера – о разгромном поражении горняков от Аталанты в Лиге чемпионов

«Это имеет плохой...» Мичел оценил травму Цыганкова в матче Лиги чемпионов
Футбол | 03.10.2024, 10:31
«Это имеет плохой...» Мичел оценил травму Цыганкова в матче Лиги чемпионов
«Это имеет плохой...» Мичел оценил травму Цыганкова в матче Лиги чемпионов
Поборемся за бронзу. Сборная Украины с боем проиграла Бразилии
Футзал | 02.10.2024, 19:59
Поборемся за бронзу. Сборная Украины с боем проиграла Бразилии
Поборемся за бронзу. Сборная Украины с боем проиграла Бразилии
Украина – Бразилия – 2:3. Досадная неудача в полуфинале. Видео голов, обзор
Футзал | 02.10.2024, 22:15
Украина – Бразилия – 2:3. Досадная неудача в полуфинале. Видео голов, обзор
Украина – Бразилия – 2:3. Досадная неудача в полуфинале. Видео голов, обзор
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Burevestnik
питання до авт0ра  еС. Циба:
скільки матчів в єврокубках українські футбольні клуби з лютого 2022
зіграли ДОМА на українських стадіонах ? 
- - - 
навряд шо Циба відповість, 
бо у авт0рів головне - шось вкинути, наслідки - проблеми читачів...
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Третья ракетка мира и финалистка US Open 2024 вылетела из турнира в Пекине
Третья ракетка мира и финалистка US Open 2024 вылетела из турнира в Пекине
01.10.2024, 11:49
Теннис
Каладзе пробил очередное дно. На этот раз поддержал заявление Лаврова
Каладзе пробил очередное дно. На этот раз поддержал заявление Лаврова
01.10.2024, 23:21 28
Война
«Победит нокаутом». Рахман определил триумфатора реванша Усик – Фьюри
«Победит нокаутом». Рахман определил триумфатора реванша Усик – Фьюри
01.10.2024, 09:40
Бокс
Пушич пояснил, почему Шахтер разгромно проиграл Аталанте в Лиге чемпионов
Пушич пояснил, почему Шахтер разгромно проиграл Аталанте в Лиге чемпионов
03.10.2024, 02:39 24
Футбол
Довбик не выйдет в старте на следующий матч Ромы. Стала известна причина
Довбик не выйдет в старте на следующий матч Ромы. Стала известна причина
01.10.2024, 20:30 4
Футбол
Динамо поддержало Ярмоленко из-за сборной Украины. Андрей ответил
Динамо поддержало Ярмоленко из-за сборной Украины. Андрей ответил
01.10.2024, 16:16 26
Футбол
Определен лучший атакующий хавбек мира на сегодня. Палмер – 9-й, кто 1-й?
Определен лучший атакующий хавбек мира на сегодня. Палмер – 9-й, кто 1-й?
01.10.2024, 09:30 1
Футбол
«Не вижу смысла». Экс-тренер сборной оценил решение Реброва по Ярмоленко
«Не вижу смысла». Экс-тренер сборной оценил решение Реброва по Ярмоленко
01.10.2024, 10:22 5
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем