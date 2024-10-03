«Будет легче». Шевчук дал странный прогноз на матч Шахтера против Арсенала
Вячеслав считает, что «канониры» не сильнее «Аталанты»
Бывший защитник донецкого «Шахтера» Вячеслав Шевчук поделился ожиданиями от матча 3-го тура основного этапа Лиги чемпионов против лондонского «Арсенала»:
«Я не считаю, что «Арсенал» сильнее «Аталанты». Возможно, «Шахтеру» будет легче играть с «Арсеналом», чем с итальянцами, потому что «горняки» играют в похожем стиле с лондонцами. А «Аталанта» – это такая команда, которая не дает времени и пространства для принятия решений».
Матч «Арсенал» – «Шахтер» состоится 22 октября в 22:00 по киевскому времени. Поединок пройдет в Лондоне на стадионе «Эмирейтс».
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