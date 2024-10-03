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  4. «Будет легче». Шевчук дал странный прогноз на матч Шахтера против Арсенала
Лига чемпионов
03 октября 2024, 11:04 |
241
2

«Будет легче». Шевчук дал странный прогноз на матч Шахтера против Арсенала

Вячеслав считает, что «канониры» не сильнее «Аталанты»

03 октября 2024, 11:04 |
241
2
«Будет легче». Шевчук дал странный прогноз на матч Шахтера против Арсенала
dynamo.kiev.ua. Вячеслав Шевчук

Бывший защитник донецкого «Шахтера» Вячеслав Шевчук поделился ожиданиями от матча 3-го тура основного этапа Лиги чемпионов против лондонского «Арсенала»:

«Я не считаю, что «Арсенал» сильнее «Аталанты». Возможно, «Шахтеру» будет легче играть с «Арсеналом», чем с итальянцами, потому что «горняки» играют в похожем стиле с лондонцами. А «Аталанта» – это такая команда, которая не дает времени и пространства для принятия решений».

Матч «Арсенал» – «Шахтер» состоится 22 октября в 22:00 по киевскому времени. Поединок пройдет в Лондоне на стадионе «Эмирейтс».

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Аталанта Шахтер Донецк Лига чемпионов Шахтер - Аталанта Вячеслав Шевчук Арсенал Лондон
Дмитро Вербинський Источник: Спорт-Экспресс Украина
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Burevestnik
краще б він пішов попісяв ...
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Fuz1982z
накурений чи що
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