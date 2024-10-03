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Лига чемпионов
03 октября 2024, 09:18 | Обновлено 03 октября 2024, 09:23
736
0

Легенда Шахтера назвал главное разочарование по итогам матча с Аталантой

Олег Матвеев – о фиаско 0:3 в поединке ЛЧ

03 октября 2024, 09:18 | Обновлено 03 октября 2024, 09:23
736
0
Легенда Шахтера назвал главное разочарование по итогам матча с Аталантой
Getty Images/Global Images Ukraine

Легендарный экс-нападающий донецкого «Шахтера» Олег Матвеев поделился мнением о действиях «горняков» в игре с «Аталантой» (0:3) во 2-м туре Лиги чемпионов.

– В Шахтере всегда был четко выделен форвард. Если не исключительно для забитых голов, то для выполнения тактических задач – цепляться за мяч и давать время забегания скоростным партнерам. А в этом матче не было ни того, ни другого. Я изначально не понял, за счет чего Шахтер хотел атаковать.

– Кто виноват в первом пропущенном голе?

–- Не хочу выделять никого из футболистов. Вопрос ко всей команде - они были как стойки – одиннадцать стоек, которые не вступают в борьбу, лишь ползут. В Лиге чемпионов так играть нельзя! Если иногда это удается в чемпионате Украины, то в Лиге чемпионов это невозможно. Сегодня один футболист обыгрывал пятерых соперников. Уточняю: один футболист Аталанты обыгрывал пятерых игроков Шахтера! Все пласируют и ни один не выполняет ни подкат, ни бросается под мяч, ни идут в агрессивный отбор вдвоем с подстраховкой друг друга.

– Увидели ли вы реакцию на первый пропущенный гол?

– Не было ни эмоций, ни лидера, который что-то скажет или напихает, ни реакции команды. И так во всех трех голах, – рассказал Матвеев.

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Олег Матвеев Лига чемпионов Шахтер - Аталанта Шахтер Донецк
Юрій Остроумов Источник: zbirna.com
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