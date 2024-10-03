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  4. «Мы еще не знаем...». Шевчук поделился мыслями о Судакове
Лига чемпионов
03 октября 2024, 10:09 |
987
2

«Мы еще не знаем...». Шевчук поделился мыслями о Судакове

Бывший защитник «Шахтера» считает, что хавбеку нужно время

03 октября 2024, 10:09 |
987
2
«Мы еще не знаем...». Шевчук поделился мыслями о Судакове
Getty Images/Global Images Ukraine. Георгий Судаков

Бывший защитник донецкого «Шахтера» Вячеслав Шевчук поделился мыслями об игре полузащитника Георгия Судакова:

«Вся команда «Шахтера» не выделяется, поэтому Судакову сложно себя проявлять. На этом фоне Жора не показывает свои лучшие качества. Он - молодой игрок и мы еще не знаем его максимального уровня. Нужно подождать».

В сезоне 2024/25 Георгий Судаков провел 9 матчей на клубном уровне, отметившись 3 забитыми мячами и 1 голевой передачей. Портал Transfermarkt оценивает стоимость 22-летнего футболиста в 35 миллионов евро.

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Аталанта Шахтер Донецк Лига чемпионов Шахтер - Аталанта Вячеслав Шевчук Георгий Судаков
Дмитро Вербинський Источник: Спорт-Экспресс Украина
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Falko
Це ви не знаєте, а Палкін знає - 150 лимонів. Чи це не максимальний, а мінімальний - я заплутався.
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Saar
Якщо не знаєте рівня цього дерева, якого хера виставляєте на нього ціну 50 млн!???
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