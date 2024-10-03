«Мы еще не знаем...». Шевчук поделился мыслями о Судакове

Бывший защитник донецкого «Шахтера» Вячеслав Шевчук поделился мыслями об игре полузащитника Георгия Судакова:

«Вся команда «Шахтера» не выделяется, поэтому Судакову сложно себя проявлять. На этом фоне Жора не показывает свои лучшие качества. Он - молодой игрок и мы еще не знаем его максимального уровня. Нужно подождать».

В сезоне 2024/25 Георгий Судаков провел 9 матчей на клубном уровне, отметившись 3 забитыми мячами и 1 голевой передачей. Портал Transfermarkt оценивает стоимость 22-летнего футболиста в 35 миллионов евро.