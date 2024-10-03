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  4. В Баварии назвали причины поражения Астон Вилле в ЛЧ
Лига чемпионов
03 октября 2024, 08:19 |
899
1

В Баварии назвали причины поражения Астон Вилле в ЛЧ

Йозуа Киммих – о неудаче мюнхенцев во 2-м туре

03 октября 2024, 08:19 |
899
1
В Баварии назвали причины поражения Астон Вилле в ЛЧ
Getty Images/Global Images Ukraine. Йозуа Киммих

Полузащитник «Баварии» Йозуа Киммих поделился мнением о причинах поражения команды от «Астон Виллы» (0:1) во 2-м туре основного этапа Лиги чемпионов.

«Мы не показали свою лучшую игру. Мы допустили слишком много ошибок и не лучшим образом играли на подборах. Но даже при такой игре у нас были моменты, пусть и немного. Нелегко создавать моменты против команд, которые так глубоко играют в обороне. Но в первом тайме хороший момент был у Гнабри, а в концовке — у Кейна. Определенно, в этом матче были ситуации, которые могли привести к забитым мячам», – заявил Киммих.

В сводной таблице Лиги чемпионов «Астон Вилла» занимает 6-е место, имея 6 очков. У «Баварии» 3 пункта и 15-я позиция.

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Лига чемпионов Бавария Йозуа Киммих
Юрій Остроумов Источник: УЕФА
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