Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. В УЕФА дали оценку крупному поражению Шахтера от Аталанты
Лига чемпионов
03 октября 2024, 07:45 |
1551
0

В УЕФА дали оценку крупному поражению Шахтера от Аталанты

«Горняки» уступили во 2-м туре ЛЧ со счетом 0:3

03 октября 2024, 07:45 |
1551
0
В УЕФА дали оценку крупному поражению Шахтера от Аталанты
Getty Images/Global Images Ukraine

2 октября в матче 2-го тура основной стадии Лиги чемпионов донецкий «Шахтер» в Гельзенкирхене встретился с итальянской «Аталантой» и потерпел поражение со счетом 0:3.

Пресс-служба УЕФА в лаконичной форме оценила результат поединка, который состоялся на поле «Ауф Шальке Арены»:

«Аталанта» открывает свою выездную кампанию в Гельзенкирхене в ярком стиле, продемонстрировав ослепительную атаку! В памятный для гостей вечер итальянцы набирают четыре очка, а «Шахтер» после первого поражения [в турнире] остается с одним», – говорится в релизе.

«Шахтер» после двух игровых дней 2-го тура занимает в сводной таблице Лиги чемпионов 27-е место. «Аталанта» располагается на 11-й позиции. 22 октября «Шахтер» ждет гостевая игра с лондонским «Арсеналом», а «Аталанта» 23-го числа дома примет «Селтик».

По теме:
В Баварии назвали причины поражения Астон Вилле в ЛЧ
СЛОТ: «Кипер был единственным игроком Ливерпуля со свободным пространством»
Коуч Бенфики оценил матч с Атлетико в ЛЧ, в котором Трубин отыграл на ноль
Лига чемпионов Шахтер - Аталанта Шахтер Донецк Аталанта УЕФА
Юрій Остроумов
Юрій Остроумов Sport.ua
Оцените материал
(6)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Возвращение легенды? Зидан может возглавить культовый клуб из Англии
Футбол | 02 октября 2024, 07:55 3
Возвращение легенды? Зидан может возглавить культовый клуб из Англии
Возвращение легенды? Зидан может возглавить культовый клуб из Англии

«Манчестер Юнайтед» хочет пригласить французского специалиста

Бавария на выезде потерпела неожиданное поражение в ЛЧ от Астон Виллы
Футбол | 02 октября 2024, 23:57 5
Бавария на выезде потерпела неожиданное поражение в ЛЧ от Астон Виллы
Бавария на выезде потерпела неожиданное поражение в ЛЧ от Астон Виллы

Единственный гол в матче для хозяев поля забил Джон Дуран на 79-й минуте

Месси выиграл 46-й трофей в карьере. Сколько у Роналду?
Футбол | 03.10.2024, 06:47
Месси выиграл 46-й трофей в карьере. Сколько у Роналду?
Месси выиграл 46-й трофей в карьере. Сколько у Роналду?
«Он его просчитал». Чжан Чжилей назвал победителя реванша Усик – Фьюри
Бокс | 02.10.2024, 08:15
«Он его просчитал». Чжан Чжилей назвал победителя реванша Усик – Фьюри
«Он его просчитал». Чжан Чжилей назвал победителя реванша Усик – Фьюри
Поборемся за бронзу. Сборная Украины с боем проиграла Бразилии
Футзал | 02.10.2024, 19:59
Поборемся за бронзу. Сборная Украины с боем проиграла Бразилии
Поборемся за бронзу. Сборная Украины с боем проиграла Бразилии
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Селезнев вернется на поле. Евгений заключил контракт с украинским клубом
Селезнев вернется на поле. Евгений заключил контракт с украинским клубом
01.10.2024, 19:10 6
Футбол
Довбик не выйдет в старте на следующий матч Ромы. Стала известна причина
Довбик не выйдет в старте на следующий матч Ромы. Стала известна причина
01.10.2024, 20:30 4
Футбол
«Победит нокаутом». Рахман определил триумфатора реванша Усик – Фьюри
«Победит нокаутом». Рахман определил триумфатора реванша Усик – Фьюри
01.10.2024, 09:40
Бокс
Где смотреть онлайн матч 1/2 финала ЧМ по футзалу Украина – Бразилия
Где смотреть онлайн матч 1/2 финала ЧМ по футзалу Украина – Бразилия
02.10.2024, 05:12
Футзал
Реал готов продать игрока основы. Известна сумма возможного трансфера
Реал готов продать игрока основы. Известна сумма возможного трансфера
01.10.2024, 11:31
Футбол
Третья ракетка мира и финалистка US Open 2024 вылетела из турнира в Пекине
Третья ракетка мира и финалистка US Open 2024 вылетела из турнира в Пекине
01.10.2024, 11:49
Теннис
Итоги дня 2-го тура Лиги чемпионов. Кто лидирует в гонке за трофей?
Итоги дня 2-го тура Лиги чемпионов. Кто лидирует в гонке за трофей?
02.10.2024, 06:23
Футбол
Каладзе пробил очередное дно. На этот раз поддержал заявление Лаврова
Каладзе пробил очередное дно. На этот раз поддержал заявление Лаврова
01.10.2024, 23:21 28
Война
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем