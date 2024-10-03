В УЕФА дали оценку крупному поражению Шахтера от Аталанты
«Горняки» уступили во 2-м туре ЛЧ со счетом 0:3
2 октября в матче 2-го тура основной стадии Лиги чемпионов донецкий «Шахтер» в Гельзенкирхене встретился с итальянской «Аталантой» и потерпел поражение со счетом 0:3.
Пресс-служба УЕФА в лаконичной форме оценила результат поединка, который состоялся на поле «Ауф Шальке Арены»:
«Аталанта» открывает свою выездную кампанию в Гельзенкирхене в ярком стиле, продемонстрировав ослепительную атаку! В памятный для гостей вечер итальянцы набирают четыре очка, а «Шахтер» после первого поражения [в турнире] остается с одним», – говорится в релизе.
«Шахтер» после двух игровых дней 2-го тура занимает в сводной таблице Лиги чемпионов 27-е место. «Аталанта» располагается на 11-й позиции. 22 октября «Шахтер» ждет гостевая игра с лондонским «Арсеналом», а «Аталанта» 23-го числа дома примет «Селтик».
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