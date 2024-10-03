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Лига чемпионов
03 октября 2024, 07:12 | Обновлено 03 октября 2024, 07:15
1034
0

В Лилле оценили победы над Реалом, ворота которого защищал Лунин

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03 октября 2024, 07:12 | Обновлено 03 октября 2024, 07:15
1034
0
В Лилле оценили победы над Реалом, ворота которого защищал Лунин
УЕФА. Бруно Женезьо

Главный тренер «Лилля» Бруно Женезьо поделился впечатлениями от победы над «Реалом» (1:0) в матче 2-го тура основной стадии Лиги чемпионов.

«Вот почему мы делаем эту работу – она дает возможность делиться невероятно сильными эмоциями с нашими болельщиками, игроками, с нашими семьями и теми, кто работает с нами в одном клубе. Это то, что делает этот вид спорта таким прекрасным. Такие моменты запоминаются на всю жизнь.

Мы должны были расслабиться. Мы должны были подойти к этой игре со спокойной головой. Мы должны были играть в полную силу. Мы должны были хорошо защищаться и не уклоняться от вызова. Когда ты забиваешь перед самым перерывом, то это лучший момент для взятия ворот. Трудно выдержать давление, когда ты устал, но игроки выстояли.

Меня радует то, как хорошо мы подготовились к игре с моим персоналом и как мои игроки следовали этому. Это было невероятное выступление всех – и игроков, и персонала. Это отличная награда для клуба, болельщиков и всех причастных», – признался Женезьо.

«Лилль» после победы над «Реалом», ворота которого защищал Андрей Лунин, в таблице Лиги чемпионов занимает 18-е место, имея 3 очка. У «галактикос» также 3 пункта и 16-я позиция.

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Бруно Женезьо Лилль Реал Мадрид Лига чемпионов
Юрій Остроумов Источник: УЕФА
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