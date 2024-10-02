Стало известно, сыграет ли Трубин за Бенфику в матче ЛЧ против Атлетико

2 октября в 22:00 состоится матч 2-го тура Лиги чемпионов между командами «Бенфика» и «Атлетико».

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Матч пройдет на стадионе «Да Луж» в Лиссабоне.

Украинский голкипер португальской команды Анатолий Трубин заявлен в основном составе орлов.

Стартовые составы матча Лиги чемпионов между Бенфикой и Атлетико