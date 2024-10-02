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Лига чемпионов
02 октября 2024, 21:36 | Обновлено 02 октября 2024, 21:49
794
0

Стало известно, сыграет ли Трубин за Бенфику в матче ЛЧ против Атлетико

Украинский голкипер заявлен в основном составе орлов

02 октября 2024, 21:36 | Обновлено 02 октября 2024, 21:49
794
0
Стало известно, сыграет ли Трубин за Бенфику в матче ЛЧ против Атлетико
Getty Images/Global Images Ukraine. Анатолий Трубин

2 октября в 22:00 состоится матч 2-го тура Лиги чемпионов между командами «Бенфика» и «Атлетико».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Матч пройдет на стадионе «Да Луж» в Лиссабоне.

Украинский голкипер португальской команды Анатолий Трубин заявлен в основном составе орлов.

Стартовые составы матча Лиги чемпионов между Бенфикой и Атлетико

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Анатолий Трубин Бенфика Лига чемпионов Атлетико Мадрид стартовые составы
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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