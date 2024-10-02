Лига чемпионов02 октября 2024, 21:36 | Обновлено 02 октября 2024, 21:49
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Стало известно, сыграет ли Трубин за Бенфику в матче ЛЧ против Атлетико
Украинский голкипер заявлен в основном составе орлов
02 октября 2024, 21:36 | Обновлено 02 октября 2024, 21:49
794
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2 октября в 22:00 состоится матч 2-го тура Лиги чемпионов между командами «Бенфика» и «Атлетико».
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Матч пройдет на стадионе «Да Луж» в Лиссабоне.
Украинский голкипер португальской команды Анатолий Трубин заявлен в основном составе орлов.
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Стартовые составы матча Лиги чемпионов между Бенфикой и Атлетико
📋 O 𝗡𝗢𝗦𝗦𝗢 𝟭𝟭 para hoje! #SLBATM • #UCL pic.twitter.com/w9I8UQgYjO— SL Benfica (@SLBenfica) October 2, 2024
XI 🔴⚪ pic.twitter.com/Ryd1kxkJQP— Atlético de Madrid (@Atleti) October 2, 2024
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