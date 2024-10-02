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  4. Тема трансфера Неймара вернулась. Президент «Барселоны» разрабатывает план
Испания
02 октября 2024, 19:43 |
194
1

Тема трансфера Неймара вернулась. Президент «Барселоны» разрабатывает план

В Испании сообщили подробности потенциального возвращения бразильца

02 октября 2024, 19:43 |
194
1
Тема трансфера Неймара вернулась. Президент «Барселоны» разрабатывает план
Getty Images/Global Images Ukraine. Неймар

Звездный нападающий «Аль-Хиляля» Неймар может вернуться в «Барселону».

Бразильский форвард выступал за каталонцев с 2013 года по 2017 год. За это время он сыграл за «Барселону» 186 матчей, забив 105 голов и отдав 76 передач.

Воспитанник «Сантоса» уже больше года является игроком «Аль-Хиляля». Вполне возможно, что саудовские болельщики недолго будут наслаждаться 32-летним футболистом. Его нынешний контракт с «Аль-Хилялем» действителен только до конца этого сезона.

Sport.es предположил, что ситуацией может воспользоваться Жоан Лапорта. Президент «Барселоны» хотел бы совершить крупный трансфер в следующем году, чтобы отпраздновать возвращение на «Камп Ноу».

В настоящее время стадион каталонцев находится на реконструкции. Однако через несколько месяцев команда должна вернуться к себе домой. Президент клуба намерен отпраздновать этот момент, привезя на «Камп Ноу» новую звезду. Неймар может стать избранным.

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футбол Испания
Павло Павленко Источник: Sport.es
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Комментарии 2
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SHN
Я больше в покупку Мудрика поверю.
Неймар за еду играть не будет
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0
Jaime_Lannister
Барса в транфсерній політиці так часто скуповує всякий неліквід, що не здивуюся, я якщо правда.
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0
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