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  4. Неймар выбрал себе следующий клуб. Он уже там играл
Саудовская Аравия
30 сентября 2024, 09:46 |
1967
0

Неймар выбрал себе следующий клуб. Он уже там играл

Бразилец хочет вернуться в «Сантос»

30 сентября 2024, 09:46 |
1967
0
Неймар выбрал себе следующий клуб. Он уже там играл
Getty Images/Global Images Ukraine. Неймар

Бразильский нападающий саудовского «Аль-Хиляля» Неймар хочет вернуться в «Сантос», сообщает испанское издание Fichajes.net.

Контракт 32-летнего футболиста с клубом Про-лиги действует до завершения сезона 2024/25, так что переход в родной «Сантос» может состояться на правах свободного агента.

Неймар присоединился к «Аль-Хилялю» летом 2023 года, но провел за команду лишь 5 матчей, отметившись 1 забитым мячом и 3 голевыми передачами, после чего получил тяжелую травму, от которой восстанавливается уже почти год.

Ранее сообщалось, что Неймар предлагал свои услуги «Барселоне».

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Неймар Аль-Хиляль Сантос трансферы чемпионат Саудовской Аравии по футболу чемпионат Бразилии по футболу свободный агент
Дмитро Вербинський Источник: Fichajes.net
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