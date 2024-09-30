Неймар выбрал себе следующий клуб. Он уже там играл
Бразилец хочет вернуться в «Сантос»
Бразильский нападающий саудовского «Аль-Хиляля» Неймар хочет вернуться в «Сантос», сообщает испанское издание Fichajes.net.
Контракт 32-летнего футболиста с клубом Про-лиги действует до завершения сезона 2024/25, так что переход в родной «Сантос» может состояться на правах свободного агента.
Неймар присоединился к «Аль-Хилялю» летом 2023 года, но провел за команду лишь 5 матчей, отметившись 1 забитым мячом и 3 голевыми передачами, после чего получил тяжелую травму, от которой восстанавливается уже почти год.
Ранее сообщалось, что Неймар предлагал свои услуги «Барселоне».
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