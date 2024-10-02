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  4. Сыграет ли Цыганков? Известен состав Жироны на матч ЛЧ против Фейеноорда
Лига чемпионов
02 октября 2024, 19:09 |
866
0

Сыграет ли Цыганков? Известен состав Жироны на матч ЛЧ против Фейеноорда

Поединок состоится 2 октября в 19:45 по Киеву на стадионе Монтиливи

02 октября 2024, 19:09 |
866
0
Сыграет ли Цыганков? Известен состав Жироны на матч ЛЧ против Фейеноорда
Getty Images/Global Images Ukraine

2 октября состоится матч 2-го тура Лиги чемпионов 2024/25 между командами Жирона и Фейеноорд.

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Поединок пройдет на стадионе Монтиливи в Каталонии. Время начала встречи – 19:45 по Киеву.

Украинский хавбек Виктор Цыганков выйдет на поле в стартовом составе.

В 1-м туре еврокубка Жирона уступила ПСЖ 0:1 в Париже. Фейеноорд на старте соревнований разгромно проиграл Байеру на своем поле – 0:4.

Стартовые составы на матч Жирона – Фейеноорд:

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Жирона Фейеноорд Лига чемпионов Виктор Цыганков стартовые составы
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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