Сыграет ли Цыганков? Известен состав Жироны на матч ЛЧ против Фейеноорда

2 октября состоится матч 2-го тура Лиги чемпионов 2024/25 между командами Жирона и Фейеноорд.

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Поединок пройдет на стадионе Монтиливи в Каталонии. Время начала встречи – 19:45 по Киеву.

Украинский хавбек Виктор Цыганков выйдет на поле в стартовом составе.

В 1-м туре еврокубка Жирона уступила ПСЖ 0:1 в Париже. Фейеноорд на старте соревнований разгромно проиграл Байеру на своем поле – 0:4.

Стартовые составы на матч Жирона – Фейеноорд: