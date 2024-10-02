Сыграет ли Цыганков? Известен состав Жироны на матч ЛЧ против Фейеноорда
Поединок состоится 2 октября в 19:45 по Киеву на стадионе Монтиливи
2 октября состоится матч 2-го тура Лиги чемпионов 2024/25 между командами Жирона и Фейеноорд.
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Поединок пройдет на стадионе Монтиливи в Каталонии. Время начала встречи – 19:45 по Киеву.
Украинский хавбек Виктор Цыганков выйдет на поле в стартовом составе.
В 1-м туре еврокубка Жирона уступила ПСЖ 0:1 в Париже. Фейеноорд на старте соревнований разгромно проиграл Байеру на своем поле – 0:4.
Стартовые составы на матч Жирона – Фейеноорд:
𝐋'𝐎𝐍𝐙𝐄! ❤️🤍#GIRFEY #UCL pic.twitter.com/gQK4eCxJKO— Girona FC (@GironaFC) October 2, 2024
𝐓𝐡𝐢𝐬 𝐢𝐬 𝐨𝐮𝐫 𝐗𝐈 🖤#girfey • #UCL pic.twitter.com/PjWN2aj2k9— Feyenoord Rotterdam (@Feyenoord) October 2, 2024
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