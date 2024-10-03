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  4. Не Реал и Барса. У Холанда есть неожиданный вариант для ухода из Ман Сити
Англия
03 октября 2024, 01:43 |
113
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Не Реал и Барса. У Холанда есть неожиданный вариант для ухода из Ман Сити

«ПСЖ» нацелился на трансфер Эрлинга 

03 октября 2024, 01:43 |
113
0
Не Реал и Барса. У Холанда есть неожиданный вариант для ухода из Ман Сити
Getty Images/Global Images Ukraine. Эрлинг Холанд

23-летний звездный форвард «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд может покинуть английскую команду.

Главной причиной ухода звездного Холанда может стать то, что после завершения сезона 2024/25 команду может покинуть наставник Жузеп Гвардиола. Также «Сити» может быть жестко наказан футбольной ассоциацией Англии из-за нарушения правил ФФП.

По информации испанского портала Fichajes два европейских клуба претендуют на трансфер Холанда. Если об интересе мадридского «Реала» к норвежцу уже известно, то о «ПСЖ» упоминается впервые. Парижане сейчас в активном поиске мировой звезды, которая может заменить в клубе Мбаппе.

Холанд провел в прошлом сезоне за «горожан» во всех турнирах 45 матчей, забил 35 голов и отдал 6 результативных передач. В сезоне АПЛ 2024/25 на счету норвежца уже 10 голов.

Ранее стала известна цель «Манчестер Сити» на зимнее трансферное окно.

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Дмитро Олійник Источник: Fichajes.net
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