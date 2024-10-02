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Италия
02 октября 2024, 18:54 | Обновлено 02 октября 2024, 18:56
348
0

Драма Милика. Ему пришлось перенести еще одну операцию

Польский форвард находится в лазарете Ювентуса

02 октября 2024, 18:54 | Обновлено 02 октября 2024, 18:56
348
0
Драма Милика. Ему пришлось перенести еще одну операцию
Getty Images/Global Images Ukraine. Аркадиуш Милик

Аркадиуш Милик пока не может вернуться в игру. По сообщениям из Италии, 30-летнему нападающему «Ювентуса» пришлось пройти еще одну операцию.

Последний раз Милик появлялся на поле 7 июня. Он получил травму колена в начале товарищеского матча со сборной Украины. Ему пришлось перенести операцию из-за повреждения мениска. Таким образом, он лишился возможности сыграть на ЕВРО-2024.

Изначально появились сообщения о возможном возвращении в игру где-то в сентябре. Однако прошли следующие недели, а нападающий так и не возобновил тренировки с основной командой «Ювентуса».

Оказывается, Милик снова оказался на операционном столе. Футболисту сделали артроскопическое зашивание медиального мениска левого колена.

Пока неизвестно, когда можно ожидать возвращения футболиста на поле. Продолжительность восстановления будет определена после дальнейших тестов.

Контракт нападающего с туринцами рассчитан до середины 2026 года. Transfermarkt на данный момент оценивает его в 6 миллионов евро.

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травма Аркадиуш Милик Ювентус
Павло Павленко Источник: Football-Italia
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