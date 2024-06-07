Легендарный игрок сборной Польши травмировался на 2-й минуте против Украины

7 июня в 21:45 проходит товарищеский матч между сборными Польши и Украины.

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Команды играют в Варшаве на стадионе «Народовы».

На 2-й минуте легендарный 30-летний форвард поляков Аркадиуш Милик получил повреждение. Руслан Малиновский отдал передачу, но все-таки ударил по ноге Милика.

Вполне возможно, что Аркадиуш пропустит Евро-2024. Национальная команды Польши 8 июня должна объявить окончательную заявку на чемпионат Европы.