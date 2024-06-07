Чемпионат Европы07 июня 2024, 21:58 |
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Легендарный игрок сборной Польши травмировался на 2-й минуте против Украины
Руслан Малиновский отдал передачу, но зацепил Аркадиуша Милика на старте матча
07 июня 2024, 21:58 |
2973
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7 июня в 21:45 проходит товарищеский матч между сборными Польши и Украины.
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Команды играют в Варшаве на стадионе «Народовы».
На 2-й минуте легендарный 30-летний форвард поляков Аркадиуш Милик получил повреждение. Руслан Малиновский отдал передачу, но все-таки ударил по ноге Милика.
Вполне возможно, что Аркадиуш пропустит Евро-2024. Национальная команды Польши 8 июня должна объявить окончательную заявку на чемпионат Европы.
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