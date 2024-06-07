Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Легендарный игрок сборной Польши травмировался на 2-й минуте против Украины
Чемпионат Европы
07 июня 2024, 21:58 |
2973
0

Легендарный игрок сборной Польши травмировался на 2-й минуте против Украины

Руслан Малиновский отдал передачу, но зацепил Аркадиуша Милика на старте матча

07 июня 2024, 21:58 |
2973
0
Легендарный игрок сборной Польши травмировался на 2-й минуте против Украины
Twitter

7 июня в 21:45 проходит товарищеский матч между сборными Польши и Украины.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Команды играют в Варшаве на стадионе «Народовы».

На 2-й минуте легендарный 30-летний форвард поляков Аркадиуш Милик получил повреждение. Руслан Малиновский отдал передачу, но все-таки ударил по ноге Милика.

Вполне возможно, что Аркадиуш пропустит Евро-2024. Национальная команды Польши 8 июня должна объявить окончательную заявку на чемпионат Европы.

По теме:
Польша – Украина. Пресс-конференция Реброва. Смотреть онлайн. LIVE
ВИДЕО. Довбик красиво отквитал один мяч в матче в Варшаве
ФОТО. Кого обвинил? Лицо и эмоции Бущана после второго гола от Польши
Аркадиуш Милик Руслан Малиновский травма товарищеские матчи Евро-2024 сборная Польши по футболу сборная Украины по футболу Польша - Украина
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(13)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Йожеф САБО: «Лобановский сам себя уничтожил»
Футбол | 07 июня 2024, 16:12 9
Йожеф САБО: «Лобановский сам себя уничтожил»
Йожеф САБО: «Лобановский сам себя уничтожил»

Бывший тренер сборной Украины рассказал о причинах смерти Метра

Европейский гранд нацелился на Лунина. Андрею дали важное обещание
Футбол | 07 июня 2024, 06:59 13
Европейский гранд нацелился на Лунина. Андрею дали важное обещание
Европейский гранд нацелился на Лунина. Андрею дали важное обещание

«Ювентус» хочет приобрести голкипера сборной Украины

Где смотреть онлайн товарищеский матч Польша – Украина
Футбол | 07.06.2024, 09:01
Где смотреть онлайн товарищеский матч Польша – Украина
Где смотреть онлайн товарищеский матч Польша – Украина
ДОВБИК: «В Жироне думали, что украинцы – ленивые, где-то загулять, выпить»
Футбол | 06.06.2024, 23:52
ДОВБИК: «В Жироне думали, что украинцы – ленивые, где-то загулять, выпить»
ДОВБИК: «В Жироне думали, что украинцы – ленивые, где-то загулять, выпить»
«Год в сборной Украины – это много». Ребров оценил свою работу
Футбол | 07.06.2024, 21:33
«Год в сборной Украины – это много». Ребров оценил свою работу
«Год в сборной Украины – это много». Ребров оценил свою работу
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Определен лучший голкипер мира. Куртуа – 10-й. Где Лунин?
Определен лучший голкипер мира. Куртуа – 10-й. Где Лунин?
07.06.2024, 13:25 10
Футбол
«Боже, помоги мне». Усик оценил апперкот Фьюри в 6-м раунде мегафайта
«Боже, помоги мне». Усик оценил апперкот Фьюри в 6-м раунде мегафайта
06.06.2024, 06:31
Бокс
Не Фьюри. Усик признался, кто нанес ему самый сильный удар за карьеру
Не Фьюри. Усик признался, кто нанес ему самый сильный удар за карьеру
06.06.2024, 05:45 1
Бокс
Минус Рыбакина и Соболенко. Известны все участницы 1/2 финала Ролан Гаррос
Минус Рыбакина и Соболенко. Известны все участницы 1/2 финала Ролан Гаррос
05.06.2024, 21:55 5
Теннис
Сенсационный трансфер? Трубин заинтересовал один из сильнейших клубов мира
Сенсационный трансфер? Трубин заинтересовал один из сильнейших клубов мира
06.06.2024, 19:26 18
Футбол
Дежавю. Украина уступила Франции и выбыла из ЧЕ-2024 по мини-футболу
Дежавю. Украина уступила Франции и выбыла из ЧЕ-2024 по мини-футболу
05.06.2024, 18:05 13
Футбол
Кто попал в топ-4? Определены полуфиналисты ЧЕ-2024 по мини-футболу
Кто попал в топ-4? Определены полуфиналисты ЧЕ-2024 по мини-футболу
06.06.2024, 23:40
Футбол
Известна реакция Усика на нокаут от Чжана Чжилея в бою с Деонтеем Уайлдером
Известна реакция Усика на нокаут от Чжана Чжилея в бою с Деонтеем Уайлдером
06.06.2024, 04:54 2
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем