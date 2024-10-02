КДК УАФ дисквалифицировал тренера лидера Первой лиги

Контрольно-дисциплинарный комитет УАФ принял решение дисквалифицировать главного тренера «Полтавы» Владимира Сысенко за его поведение в матче восьмого тура Первой лиги против «Мариуполя» (3:0), который состоялся 22 сентября.

Сысенко отстранили от участия в соревнованиях на 2 матча за умышленное оставление технической зоны с целью демонстрации несогласия относительно официального лица матча, из которых на 1 условно с испытательным сроком 1 год.

На данный момент «Полтава» лидирует в группе Б Первой лиги, имея 20 очков после восьми туров.