Полтава планирует побороться за лидерство в Первой лиге

Третий тур в Первой лиге начался противостоянием между «Полтавой» и «Диназом», в котором победили «горожане» – 3:0 и захватили лидерство в группе Б с 6 очками.

Главный тренер «Полтавы» Владимир Сысенко эксклюзивно для Sport.ua рассказал, ожидал ли он от своих подопечных такого уверенного старта:

- Я всегда настраиваю подопечных на максимальный результат. И не имеет значения, это спарринг или календарный поединок. Поэтому можно сказать, что мы придерживаемся взятого на сезон графика. Клубное руководство еще не поставило перед нами задачи, но мы с ребятами решили для начала завоевать право выступать в финальной части первенства, а там – увидим.

По сравнению с прошлым сезоном мы понесли две серьезные потери: продолжат карьеру в Польше наши лидеры Максим Горжуй и Дмитрий Копытов, однако, считаю, что нашли им достойную замену. В «Полтаве» – острая конкуренция за место в стартовом составе и это помогает игрокам прогрессировать, – сказал Сысенко.

Сейчас в активе «горожан» две победы: над ФК «ЮКСА» – 3:1 и «Диназом» – 3:0.

Ранее мы сообщали, что экс-голкипер сборной Украины и «Динамо» Денис Бойко может продолжить карьеру в Первой лиге.