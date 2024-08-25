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  4. Полтава планирует побороться за лидерство в Первой лиге
Украина. Первая лига
25 августа 2024, 14:58 |
94
0

Полтава планирует побороться за лидерство в Первой лиге

Владимир Сысенко рассказал об удачном старте команды

25 августа 2024, 14:58 |
94
0
Полтава планирует побороться за лидерство в Первой лиге
СК Полтава. Владимир Сысенко

Третий тур в Первой лиге начался противостоянием между «Полтавой» и «Диназом», в котором победили «горожане» – 3:0 и захватили лидерство в группе Б с 6 очками.

Главный тренер «Полтавы» Владимир Сысенко эксклюзивно для Sport.ua рассказал, ожидал ли он от своих подопечных такого уверенного старта:

- Я всегда настраиваю подопечных на максимальный результат. И не имеет значения, это спарринг или календарный поединок. Поэтому можно сказать, что мы придерживаемся взятого на сезон графика. Клубное руководство еще не поставило перед нами задачи, но мы с ребятами решили для начала завоевать право выступать в финальной части первенства, а там – увидим.

По сравнению с прошлым сезоном мы понесли две серьезные потери: продолжат карьеру в Польше наши лидеры Максим Горжуй и Дмитрий Копытов, однако, считаю, что нашли им достойную замену. В «Полтаве» – острая конкуренция за место в стартовом составе и это помогает игрокам прогрессировать, – сказал Сысенко.

Сейчас в активе «горожан» две победы: над ФК «ЮКСА» – 3:1 и «Диназом» – 3:0.

Ранее мы сообщали, что экс-голкипер сборной Украины и «Динамо» Денис Бойко может продолжить карьеру в Первой лиге.

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инсайд Первая лига Украины Полтава Владимир Сысенко Диназ Вышгород
Андрій Писаренко
Андрій Писаренко Sport.ua
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