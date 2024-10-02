ЕЗЕРСКИЙ: Как заставить нервничать Аталанту? Домашние заготовки с Матвиенко

Бывший защитник национальной сборной Украины и «Шахтера» Владимир Езерский эксклюзивно для Sport.ua посоветовал, как «горнякам» сегодня нужно сыграть, чтобы дать бой в поединке другого тура группового этапа Лиги чемпионов с «Аталантой»:

«Горняки» уже давно не встречались с такой грозной командой, как «Аталанта». Тем более, что команда из Бергамо отличается своим стилем не только в Серии А, но и на международной арене. Поэтому интересно, хватит ли сегодня «Шахтеру» сил, чтобы справиться с интенсивностью «Аталанты». Если «горняки» будут уступать территорию, то гости с их высоким индивидуальным мастерством рано или поздно забьют. Поэтому нужно быть максимально сконцентрированными на борьбе, дорожить мячом и постараться диктовать условия благодаря быстрым перемещениям. Более того, поскольку «Аталанта», в основном, играет с тремя центральными защитниками, то следует находить свободные зоны на флангах. Еще одна возможность заставить гостей нервничать – домашние заготовки при стандартах с подключением результативного стоппера Николая Матвиенко. Также не следует забывать, что Георгий Судаков и Александр Зубков могут прицельно ударить издалека.

Уверен, что в Гельзенкирхене будет интересно, так всегда, когда выясняют отношения соперники, у которых на вооружении разные тактические схемы.

Помнится, несколько лет назад «Шахтер» и «Аталанта» уже встречались в Лиге чемпионов и обменялись победами. И сегодня они будут играть на победу, но я не удивлюсь, если будет ничья».

Поединок «Шахтер» – «Аталанта» будет обслуживать португальская бригада во главе с Жоау Педру Пиньерой.

Ранее мы сообщали, что экс-игрок сборной Украины Андрей Полунин дал Шахтеру совет, как сыграть против Аталанты.