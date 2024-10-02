Экс-игрок сборной Украины дал Шахтеру совет, как сыграть против Аталанты

Бывший игрок национальной сборной Украины Андрей Полунин эксклюзивно для Sport.ua сделал прогноз на поединок группового раунда Лиги чемпионов «Шахтер» – «Аталанта»:

– Не буду оригиналом, если скажу, что «горнякам» придется очень тяжело. Хотя «Аталанта» не принадлежит к итальянским топ-командам, но даже на фоне именитых клубов Серии А отличается игрой один в один, совершенной физподготовкой, позволяющей высоко прессинговать, качественно действовать в переходной фазе.

Убежден, что тренерский штаб «горняков» прекрасно знает эти качества команды из Бергамо. Чтобы бросить вызов «Аталанте», дончанам следует стараться преобладать в скорости, особенно на флангах, где будет больше пространства. Пожалуй, стоит взять на вооружение не присущие «Шахтеру» длинные передачи за спины защитников, эффективные в стартовом поединке Лиги чемпионов с «Болоньей». Надеюсь, что будут в арсенале горняков и домашние заготовки при розыгрыше стандартных положений.

Надо заставить «Аталанту» ошибаться, хотя склоняюсь к тому, что все закончится подписанием мирного соглашения.

Поединок «Шахтер» – «Аталанта» начнется сегодня в Гельзенкирхене в 19:45 по Киеву.