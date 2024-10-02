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Лига чемпионов
02 октября 2024, 15:55 | Обновлено 02 октября 2024, 16:21
649
3

Экс-игрок сборной Украины дал Шахтеру совет, как сыграть против Аталанты

Полунин предполагает, что «горняки» снова сыграют вничью

02 октября 2024, 15:55 | Обновлено 02 октября 2024, 16:21
649
3
Экс-игрок сборной Украины дал Шахтеру совет, как сыграть против Аталанты
ФК Шахтер

Бывший игрок национальной сборной Украины Андрей Полунин эксклюзивно для Sport.ua сделал прогноз на поединок группового раунда Лиги чемпионов «Шахтер» – «Аталанта»:

– Не буду оригиналом, если скажу, что «горнякам» придется очень тяжело. Хотя «Аталанта» не принадлежит к итальянским топ-командам, но даже на фоне именитых клубов Серии А отличается игрой один в один, совершенной физподготовкой, позволяющей высоко прессинговать, качественно действовать в переходной фазе.

Убежден, что тренерский штаб «горняков» прекрасно знает эти качества команды из Бергамо. Чтобы бросить вызов «Аталанте», дончанам следует стараться преобладать в скорости, особенно на флангах, где будет больше пространства. Пожалуй, стоит взять на вооружение не присущие «Шахтеру» длинные передачи за спины защитников, эффективные в стартовом поединке Лиги чемпионов с «Болоньей». Надеюсь, что будут в арсенале горняков и домашние заготовки при розыгрыше стандартных положений.

Надо заставить «Аталанту» ошибаться, хотя склоняюсь к тому, что все закончится подписанием мирного соглашения.

Поединок «Шахтер» – «Аталанта» начнется сегодня в Гельзенкирхене в 19:45 по Киеву.

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Максим Коваленко
Максим Коваленко Sport.ua
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Комментарии 3
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Андрій Заліщук
мирна угода)))) будуть потрахушки від італійців, гірники максимум 1 гол заб'ють
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+2
ZANREGENT1993
Аталанта выиграет
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+2
Saar
🤣🤣🤣 нарекомендував такого, що гравці Шахтаря ще в більшому ах..ї стали🤣🤣🤣
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+2
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