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  4. Не Модрич. Назван лучший центральный полузащитник в истории Лиги чемпионов
Лига чемпионов
03 октября 2024, 02:33 |
190
0

Не Модрич. Назван лучший центральный полузащитник в истории Лиги чемпионов

Признание получил испанец Хави

03 октября 2024, 02:33 |
190
0
Не Модрич. Назван лучший центральный полузащитник в истории Лиги чемпионов
Give Me Sport

Авторитетный британский портал Give Me Sport обнародовал рейтинг лучших центральных полузащитников в истории Лиги чемпионов.

Первое место рейтинга занимает легендарный экс-игрок «Барселоны» Хави, который вместе с каталонцами выиграл четыре Лиги чемпионов.

На второй позиции рейтинга разместился Лука Модрич, который выиграл аж шесть ЛЧ, а экс-игрок «Барсы» Андрес Иньеста – третий.

Кларенс Зеедорф занимает в списке четвертую позицию, а Тони Кроос, который недавно завершил карьеру идет пятыми.

В рейтинг также попали Андреа Пирло, Стивен Джеррард, Пол Скоулз и Фрэнк Лэмпард.

Ранее был обнародован рейтинг самых титулованных игроков за всю историю.

Топ-9 лучших центральных полузащитников в истории ЛЧ

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Андрес Иньеста Кларенс Зеедорф Хави Лука Модрич Тони Кроос Андреа Пирло Стивен Джеррард Пол Скоулз Фрэнк Лэмпард
Дмитро Олійник Источник: Give me Sport
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