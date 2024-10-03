Не Модрич. Назван лучший центральный полузащитник в истории Лиги чемпионов

Авторитетный британский портал Give Me Sport обнародовал рейтинг лучших центральных полузащитников в истории Лиги чемпионов.

Первое место рейтинга занимает легендарный экс-игрок «Барселоны» Хави, который вместе с каталонцами выиграл четыре Лиги чемпионов.

На второй позиции рейтинга разместился Лука Модрич, который выиграл аж шесть ЛЧ, а экс-игрок «Барсы» Андрес Иньеста – третий.

Кларенс Зеедорф занимает в списке четвертую позицию, а Тони Кроос, который недавно завершил карьеру идет пятыми.

В рейтинг также попали Андреа Пирло, Стивен Джеррард, Пол Скоулз и Фрэнк Лэмпард.

Ранее был обнародован рейтинг самых титулованных игроков за всю историю.

Топ-9 лучших центральных полузащитников в истории ЛЧ