А судьи кто? В УЕФА подтвердили, кто обслужит матч Шахтера с Аталантой

Вечером 2 октября пройдет матч 2-го тура Лиги чемпионов между донецким Шахтером и итальянской Аталантой.

В УЕФА подтвердили назначение бригады арбитров из Португалии на этот поединок.

Главным судьей будет работать Жоау Пинейру из Португалии. Его ассистентами станут Бруну Алвеш Жезус и Лусиану Майя. Четвертый рефери – Жоау Гонсалвеш.

Системой VAR будет управлять Тиагу Мартинш из Португалии, ему будет помогать Бастиан Данкерт из Германии.

Матч Аталанта – Шахтер пройдет 2 октября в 19:45 по киевскому времени на «Фельтинс-Арене» в немецком Гельзенкирхене.

Жоау Пинейру в августе 2023 года работал на ответном матче Динамо против Бешикташа (0:1) в квалификации Q4 Лиги конференций. Также он обслуживал поединок сборной Украины против Армении (5:0) в Лиге наций в сентябре 2022 года.