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Лига чемпионов
02 октября 2024, 14:47 | Обновлено 02 октября 2024, 15:22
323
0

А судьи кто? В УЕФА подтвердили, кто обслужит матч Шахтера с Аталантой

Главным арбитром будет работать Жоау Пинейру из Португалии

02 октября 2024, 14:47 | Обновлено 02 октября 2024, 15:22
323
0
А судьи кто? В УЕФА подтвердили, кто обслужит матч Шахтера с Аталантой
УЕФА. Жоау Пинейру

Вечером 2 октября пройдет матч 2-го тура Лиги чемпионов между донецким Шахтером и итальянской Аталантой.

В УЕФА подтвердили назначение бригады арбитров из Португалии на этот поединок.

Главным судьей будет работать Жоау Пинейру из Португалии. Его ассистентами станут Бруну Алвеш Жезус и Лусиану Майя. Четвертый рефери – Жоау Гонсалвеш.

Системой VAR будет управлять Тиагу Мартинш из Португалии, ему будет помогать Бастиан Данкерт из Германии.

Матч Аталанта – Шахтер пройдет 2 октября в 19:45 по киевскому времени на «Фельтинс-Арене» в немецком Гельзенкирхене.

Жоау Пинейру в августе 2023 года работал на ответном матче Динамо против Бешикташа (0:1) в квалификации Q4 Лиги конференций. Также он обслуживал поединок сборной Украины против Армении (5:0) в Лиге наций в сентябре 2022 года.

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судейские назначения Жоау Пинейру Аталанта Шахтер Донецк Шахтер - Аталанта Лига чемпионов
Николай Степанов Источник: УЕФА
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