КДК УАФ наказал ЛНЗ денежным штрафом. Известно, за что

Контрольно-дисциплинарный комитет Украинской ассоциации футбола принял ряд решений.

В частности, была рассмотрена ситуация, имевшая место в матче 7-го тура УПЛ между «Полесьем» и ЛНЗ, который завершился вничью 1:1.

«Рассмотрев материалы относительно возможного нарушения Регламента УПЛ ФК ЛНЗ Черкассы во время матча 7-го тура Украинской Премьер-Лиги «Полесье» Житомир – ЛНЗ Черкассы, который состоялся 22 сентября 2024 года, обязал ФК ЛНЗ Черкассы уплатить обязательный денежный взнос в размере 15 000 (пятнадцать тысяч) гривен (за повторную задержку начала матча)», – говорится в официальном сообщении.

Напомним, в таблице УПЛ «Полесье» занимает третье место с 17 очками. У ЛНЗ 12 пунктов и 5 позиция.