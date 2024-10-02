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Украина. Премьер лига
02 октября 2024, 15:00 | Обновлено 02 октября 2024, 15:05
162
0

КДК УАФ наказал ЛНЗ денежным штрафом. Известно, за что

Черкасский клуб понес наказание за несоблюдение положений Регламента

02 октября 2024, 15:00 | Обновлено 02 октября 2024, 15:05
162
0
КДК УАФ наказал ЛНЗ денежным штрафом. Известно, за что
УПЛ

Контрольно-дисциплинарный комитет Украинской ассоциации футбола принял ряд решений.

В частности, была рассмотрена ситуация, имевшая место в матче 7-го тура УПЛ между «Полесьем» и ЛНЗ, который завершился вничью 1:1.

«Рассмотрев материалы относительно возможного нарушения Регламента УПЛ ФК ЛНЗ Черкассы во время матча 7-го тура Украинской Премьер-Лиги «Полесье» Житомир – ЛНЗ Черкассы, который состоялся 22 сентября 2024 года, обязал ФК ЛНЗ Черкассы уплатить обязательный денежный взнос в размере 15 000 (пятнадцать тысяч) гривен (за повторную задержку начала матча)», – говорится в официальном сообщении.

Напомним, в таблице УПЛ «Полесье» занимает третье место с 17 очками. У ЛНЗ 12 пунктов и 5 позиция.

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КДК УАФ чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Полесье - ЛНЗ ЛНЗ Черкассы Полесье Житомир
Юрій Остроумов Источник: Украинская ассоциация футбола (УАФ)
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