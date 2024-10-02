Назван состав Шахтера U-19 на матч Юношеской лиги УЕФА против Аталанты U-19
2 октября в 15:00 пройдет матч 2-го тура Юношеской лиги УЕФА
2 октября в 15:00 пройдет матч 2-го тура Юношеской лиги УЕФА между командами «Шахтер» U-19 и «Аталанта» U-19.
Команды встречаются на стадионе Parkstadion в немецком городе Гельзенкирхен.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
В первом туре Шахтер U-19 вырвал яркую победу у итальянской Болоньи U-19 (4:3).
Юниоры Аталанты на старте турнира нанесли поражение сверстникам из Арсенала (4:1).
Назван состав Шахтера U-19 на матч Юношеской лиги УЕФА
Шахтер: Баглай, Дрозд, Башмарин, Костюк, Огарков, Бундаш, Трифаненко, Сметана, Ломага, Цуканов, Стрильчук
Запас: Недозимованый, Решетников, Милокост, Онищук, Галонский, Кострица, Давыденко, Тютюнов, Петрук
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Андрей не сыграет в ближайших матчах сборной
Близнюк должен сохранить команду в Первой лиге