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Молодежные турниры
02 октября 2024, 14:34 | Обновлено 02 октября 2024, 14:47
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Назван состав Шахтера U-19 на матч Юношеской лиги УЕФА против Аталанты U-19

2 октября в 15:00 пройдет матч 2-го тура Юношеской лиги УЕФА

02 октября 2024, 14:34 | Обновлено 02 октября 2024, 14:47
290
0
Назван состав Шахтера U-19 на матч Юношеской лиги УЕФА против Аталанты U-19
ФК Шахтер U-19

2 октября в 15:00 пройдет матч 2-го тура Юношеской лиги УЕФА между командами «Шахтер» U-19 и «Аталанта» U-19.

Команды встречаются на стадионе Parkstadion в немецком городе Гельзенкирхен.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

В первом туре Шахтер U-19 вырвал яркую победу у итальянской Болоньи U-19 (4:3).

Юниоры Аталанты на старте турнира нанесли поражение сверстникам из Арсенала (4:1).

Назван состав Шахтера U-19 на матч Юношеской лиги УЕФА

Шахтер: Баглай, Дрозд, Башмарин, Костюк, Огарков, Бундаш, Трифаненко, Сметана, Ломага, Цуканов, Стрильчук

Запас: Недозимованый, Решетников, Милокост, Онищук, Галонский, Кострица, Давыденко, Тютюнов, Петрук

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Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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