Молодежные турниры02 октября 2024, 06:57 | Обновлено 02 октября 2024, 07:14
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Шахтер U-19 – Аталанта U-19. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 2 октября в 15:00 матч 2-го тура Юношеской лиги УЕФА
02 октября 2024, 06:57 | Обновлено 02 октября 2024, 07:14
98
0
2 октября в 15:00 пройдет матч 2-го тура Юношеской лиги УЕФА между командами «Болонья» U-19 и «Шахтер» U-19.
Команды встречаются на стадионе Parkstadion в немецком городе Гельзенкирхен.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
В первом туре Шахтер U-19 вырвал яркую победу у итальянской Болоньи U-19 (4:3).
Юниоры Аталанты на старте турнира нанесли поражение сверстникам из Арсенала (4:1).
Шахтер U-19 – Аталанта U-19. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Видеотрансляцию матча проводит видеосервис MEGOGO.
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