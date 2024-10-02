2 октября в 15:00 пройдет матч 2-го тура Юношеской лиги УЕФА между командами «Болонья» U-19 и «Шахтер» U-19.

Команды встречаются на стадионе Parkstadion в немецком городе Гельзенкирхен.

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В первом туре Шахтер U-19 вырвал яркую победу у итальянской Болоньи U-19 (4:3).

Юниоры Аталанты на старте турнира нанесли поражение сверстникам из Арсенала (4:1).

Шахтер U-19 – Аталанта U-19. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Видеотрансляцию матча проводит видеосервис MEGOGO.