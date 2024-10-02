Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Шахтер U-19 – Аталанта U-19. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Молодежные турниры
02 октября 2024, 06:57 | Обновлено 02 октября 2024, 07:14
98
0

Шахтер U-19 – Аталанта U-19. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 2 октября в 15:00 матч 2-го тура Юношеской лиги УЕФА

02 октября 2024, 06:57 | Обновлено 02 октября 2024, 07:14
98
0
Шахтер U-19 – Аталанта U-19. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ФК Шахтер

2 октября в 15:00 пройдет матч 2-го тура Юношеской лиги УЕФА между командами «Болонья» U-19 и «Шахтер» U-19.

Команды встречаются на стадионе Parkstadion в немецком городе Гельзенкирхен.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

В первом туре Шахтер U-19 вырвал яркую победу у итальянской Болоньи U-19 (4:3).

Юниоры Аталанты на старте турнира нанесли поражение сверстникам из Арсенала (4:1).

Шахтер U-19 – Аталанта U-19. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Видеотрансляцию матча проводит видеосервис MEGOGO.

По теме:
Назаренко сохраняет лидерство в списке бомбардиров по системе гол+пас
Сикан продолжает восстановление и с Аталантой не сыграет
Шахтер U-19 – Аталанта U-19. Текстовая трансляция матча
Шахтер Донецк Шахтер Донецк U-19 Юношеская лига УЕФА смотреть онлайн Аталанта U-19 Аталанта Шахтер - Аталанта
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Довбик не выйдет в старте на следующий матч Ромы. Стала известна причина
Футбол | 01 октября 2024, 20:30 4
Довбик не выйдет в старте на следующий матч Ромы. Стала известна причина
Довбик не выйдет в старте на следующий матч Ромы. Стала известна причина

Артему дадут отдохнуть

Третья ракетка мира и финалистка US Open 2024 вылетела из турнира в Пекине
Теннис | 01 октября 2024, 11:49 0
Третья ракетка мира и финалистка US Open 2024 вылетела из турнира в Пекине
Третья ракетка мира и финалистка US Open 2024 вылетела из турнира в Пекине

Джессика Пегула в 1/8 финала в двух сетах уступила Пауле Бадосе

Шанс для Лунина. Куртуа могут дисквалифицировать на 12 игр. В чем причина?
Футбол | 01.10.2024, 12:30
Шанс для Лунина. Куртуа могут дисквалифицировать на 12 игр. В чем причина?
Шанс для Лунина. Куртуа могут дисквалифицировать на 12 игр. В чем причина?
Оценены шансы Шахтера на победу в матче ЛЧ с Аталантой
Футбол | 02.10.2024, 06:54
Оценены шансы Шахтера на победу в матче ЛЧ с Аталантой
Оценены шансы Шахтера на победу в матче ЛЧ с Аталантой
Лилль – Реал Мадрид. Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов
Футбол | 02.10.2024, 06:54
Лилль – Реал Мадрид. Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов
Лилль – Реал Мадрид. Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Тренер сборной Украины по футзалу высказался о полуфинале ЧМ с Бразилией
Тренер сборной Украины по футзалу высказался о полуфинале ЧМ с Бразилией
30.09.2024, 14:10 2
Футзал
У Куртуа – проблемы. В Реале вновь вспомнят о Лунине?
У Куртуа – проблемы. В Реале вновь вспомнят о Лунине?
30.09.2024, 01:10 5
Футбол
Тренер Дюбуа: «Усик – фальшивка, лжец и мошенник! Он обманом...»
Тренер Дюбуа: «Усик – фальшивка, лжец и мошенник! Он обманом...»
30.09.2024, 07:40 12
Бокс
УОРРЕН: «Фьюри выиграл первый бой. Все видели, как Усик отступил после...»
УОРРЕН: «Фьюри выиграл первый бой. Все видели, как Усик отступил после...»
30.09.2024, 08:16 12
Бокс
Вот это поворот! Мудрика за большую сумму хочет купить легендарный клуб АПЛ
Вот это поворот! Мудрика за большую сумму хочет купить легендарный клуб АПЛ
30.09.2024, 07:12 35
Футбол
Атлетико выступил с заявлением по поводу инцидента в матче с Реалом
Атлетико выступил с заявлением по поводу инцидента в матче с Реалом
30.09.2024, 03:03 1
Футбол
«Победит нокаутом». Рахман определил триумфатора реванша Усик – Фьюри
«Победит нокаутом». Рахман определил триумфатора реванша Усик – Фьюри
01.10.2024, 09:40
Бокс
Анчелотти обратился к Лунину после травмы Куртуа. Сказал важные слова
Анчелотти обратился к Лунину после травмы Куртуа. Сказал важные слова
01.10.2024, 07:54 15
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем