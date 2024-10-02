Большой скандал с игроком Манчестер Сити. Его арестовали за кражу

8 сентября этого года полузащитник «Манчестер Сити» Матеус Нунес оказался в мадридской тюрьме после кражи, совершенной им в одном из ночных клубов столицы Испании, и около двадцати дней все это скрывалось.

El Mundo пишет, что 26-летний игрок сборной Португалии был задержан рано утром 8 сентября на дискотеке La Riviera, а затем доставлен в местный полицейский участок для допроса.

Нунес был арестован после инцидента с 58-летним мужчиной в туалете ночного клуба. Звезда «Манчестер Сити» украл мобильный телефон у мужчины после того, как тот попытался сфотографировать его в туалете.

Нунеса доставили в полицейский участок в мадридском районе Аргансуэла, а через несколько часов отпустили после вмешательства адвоката.

По данным источника, Нунес, как ожидается, предстанет перед судом по этому инциденту.

Нунес перешел в «Манчестер Сити» летом 2023 года из «Вулверхэмптона», который получил 60 миллионов евро в качестве компенсации за трансфер.