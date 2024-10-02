Экс-форвард Шахтера дал оценку шансам команды в матче ЛЧ

Сегодня донецкий «Шахтер» проведет второй матч группового раунда Лиги Европы, в котором его соперником будет итальянская «Аталанта из Бергамо. Об ожидании поединка, который состоится в немецком Гельзенкирхене на стадионе «Фельтинс-Арена», в интервью Sport.ua рассказал один из легендарных форвардов донецкого «Шахтера» 80-90-х годов Виктор Грачев.

– Ожидания у меня примерно такие же, какие были и перед игрой с «Болоньей». Ведь тот соперник, как и «Аталанта» – команды примерно одного уровня. По силе, мощи и игре они в чем-то схожи. Все время они находятся неподалеку друг от друга в турнирной таблице Серии А – сегодня одна из них немного выше, завтра – другая. Если говорить об уровне, то «Аталанта» и «Болонья» – средненяки итальянского чемпионата. Тот, кто играл против итальянских команд и кто бывал в Италии не один раз, хорошо знает, что такое итальянский футбол и что такое середнячок элитного дивизиона этой страны.

– Как вы думаете, от чего будет зависеть итог матча?

– Понятно, что в распоряжении опытного тренера «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини хороший состав с хорошими футболистами. Да и сам наставник является достаточно квалифицированным специалистом. Сколько бы молодых футболистов он с собой не брал, он хорошо знает, как построить игру и достичь результата. Так что многое в Гельзенкирхене будет зависеть не только от «Аталанты», но и от игры «Шахтера». То, что я вижу в чемпионате Украины и что увидел в поединке с той же «Болоньей» – это немного разные вещи. Так что сейчас сложно сформировать мнение о «Шахтере» и о том, как все в матче будет развиваться. Дело в том, что горняки на старте чемпионата непредсказуемы, да и в Лиге чемпионов тоже. Да, понятно, что «Болонья» – середняк итальянского чемпионата, однако я все же считаю, что результат 0:0 во встрече с ней хорошим. Ведь начинать групповой раунд с ничьей, да еще с непростым соперником – хорошее дело.