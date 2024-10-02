Суперкомпьютер считает Аталанту фаворитом в матче Лиги чемпионов с Шахтером
Донецкий Шахтер имеет невысокие шансы по версии искусственного интеллекта
Искусственный интеллект Opta Analyst сделал прогноз на матч 2-го тура основного раунда Лиги чемпионов между «Шахтером» и «Аталантой». Суперкомпьютер считает итальянский клуб фаворитом с 53,4% шансов на победу. Ничейному результату ИИ отдал 23,9%, а победа «Шахтера» оценивается в 22,7%.
В 1-м туре Лиги чемпионов «Шахтер» также встречался с итальянским клубом. Поединок между «Болоньей» и «Шахтером» завершился нулевой ничьей.
Поединок «Шахтер» – «Аталанта» состоится в среду, 2 октября, в Гельзенкирхене. Начало матча в 19:45 по киевскому времени.
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