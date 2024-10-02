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WTA
02 октября 2024, 11:49 | Обновлено 02 октября 2024, 11:58
431
1

В Пекине определилась третья пара четвертьфинала у женщин

В топ-8 китайского супертурнира вышла Каролина Мухова

02 октября 2024, 11:49 | Обновлено 02 октября 2024, 11:58
431
1
В Пекине определилась третья пара четвертьфинала у женщин
Getty Images/Global Images Ukraine. Каролина Мухова

Чешская теннисистка Каролина Мухова (№49 WTA) стала участницей 1/4 финала турнира WTA 1000 в Пекине (Китай).

В 4-м раунде соревнований 28-летняя уроженка Оломоуца обыграла 26-летнюю испанку молдавского происхождени Кристину Букшу (№79 WTA) в двух сетах за 1 час 10 минут.

WTA 1000 Пекин. Хард. 1/8 финала

Кристина Букша (Испания) – Каролина Мухова (Чехия) – 2:6, 0:6

В четвертьфинала Мухова встретится с так называемой «нейтралкой» Ариной Соболенко, которая в 1/8 финала переиграла американку Мэдисон Киз.

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Каролина Мухова Кристина Букша WTA Пекин
Юрій Остроумов
Юрій Остроумов Sport.ua
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Fdail
Мушка в гарній формі,тому шанси будуть.
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