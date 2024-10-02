В Пекине определилась третья пара четвертьфинала у женщин

Чешская теннисистка Каролина Мухова (№49 WTA) стала участницей 1/4 финала турнира WTA 1000 в Пекине (Китай).

В 4-м раунде соревнований 28-летняя уроженка Оломоуца обыграла 26-летнюю испанку молдавского происхождени Кристину Букшу (№79 WTA) в двух сетах за 1 час 10 минут.

WTA 1000 Пекин. Хард. 1/8 финала

Кристина Букша (Испания) – Каролина Мухова (Чехия) – 2:6, 0:6

В четвертьфинала Мухова встретится с так называемой «нейтралкой» Ариной Соболенко, которая в 1/8 финала переиграла американку Мэдисон Киз.