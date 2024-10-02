Герой матча Арсенала с ПСЖ в ЛЧ оценил победу «канониров»

Нападающий лондонского «Арсенала» Кай Хаверц прокомментировал победу команды в матче 2-го тура Лиги чемпионов с французским «ПСЖ» (2:0), в котором он стал автором первого гола «канониров».

«Думаю, мы можем собой гордиться – особенно хорошо играли в первом тайме. Мы оказывали серьезное давление на половине поля соперника. Пара забитых мячей, могло быть и больше… Второй тайм провели несколько глубже, но большого количества опасных моментов все равно не допустили. В целом можно быть довольными», – заявил Хаверц.

Как известно, по итогам матча «Арсенал» – «ПСЖ» Кай Хаверц был признан его лучшим игроком по версии УЕФА.