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Лига чемпионов
02 октября 2024, 10:33 | Обновлено 02 октября 2024, 10:42
88
0

Герой матча Арсенала с ПСЖ в ЛЧ оценил победу «канониров»

Кай Хаверц – о выигрыше лондонцев в поединке евротурнира

02 октября 2024, 10:33 | Обновлено 02 октября 2024, 10:42
88
0
Герой матча Арсенала с ПСЖ в ЛЧ оценил победу «канониров»
Getty Images/Global Images Ukraine. Кай Хаверц

Нападающий лондонского «Арсенала» Кай Хаверц прокомментировал победу команды в матче 2-го тура Лиги чемпионов с французским «ПСЖ» (2:0), в котором он стал автором первого гола «канониров».   

«Думаю, мы можем собой гордиться – особенно хорошо играли в первом тайме. Мы оказывали серьезное давление на половине поля соперника. Пара забитых мячей, могло быть и больше… Второй тайм провели несколько глубже, но большого количества опасных моментов все равно не допустили. В целом можно быть довольными», – заявил Хаверц.

Как известно, по итогам матча «Арсенал» – «ПСЖ» Кай Хаверц был признан его лучшим игроком по версии УЕФА.

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Лига чемпионов Кай Хаверц Арсенал Лондон ПСЖ
Юрій Остроумов Источник: УЕФА
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