«Со мной было то же». Лунин отреагировал на скандал с Куртуа в Ла Лиге
Андрей уже имел неприятности с болельщиками «Атлетико»
29 сентября прошел матч 8-го тура Ла Лиги между командами «Атлетико» и «Реал». Матч завершился со счетом 1:1.
На 69-й минуте игра была приостановлена, поскольку зрители начали провоцировать Куртуа и бросали предметы на поле. Фанаты «Атлетико» бросали в голкипера Тибо Куртуа зажигалки, монеты и мелкие предметы.
Андрей Лунин поддержал своего партнера по команде, ведь в свое время тоже столкнулся с провокациями от болельщиков «Атлетико».
«Они провокаторы, поэтому и оскорбляют тебя, со мной было то же самое», – сказал Лунин бельгийцу.
Лунин вспомнил провокационное поведение болельщиков «Атлетико» в 2022 году, когда они ему кричали: «Ты играешь, пока Украина плачет».
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