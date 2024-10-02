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  4. «Со мной было то же». Лунин отреагировал на скандал с Куртуа в Ла Лиге
Испания
02 октября 2024, 10:23 |
668
0

«Со мной было то же». Лунин отреагировал на скандал с Куртуа в Ла Лиге

Андрей уже имел неприятности с болельщиками «Атлетико»

02 октября 2024, 10:23 |
668
0
«Со мной было то же». Лунин отреагировал на скандал с Куртуа в Ла Лиге
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Лунин

29 сентября прошел матч 8-го тура Ла Лиги между командами «Атлетико» и «Реал». Матч завершился со счетом 1:1.

На 69-й минуте игра была приостановлена, поскольку зрители начали провоцировать Куртуа и бросали предметы на поле. Фанаты «Атлетико» бросали в голкипера Тибо Куртуа зажигалки, монеты и мелкие предметы.

Андрей Лунин поддержал своего партнера по команде, ведь в свое время тоже столкнулся с провокациями от болельщиков «Атлетико».

«Они провокаторы, поэтому и оскорбляют тебя, со мной было то же самое», – сказал Лунин бельгийцу.

Лунин вспомнил провокационное поведение болельщиков «Атлетико» в 2022 году, когда они ему кричали: «Ты играешь, пока Украина плачет».

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Дмитро Олійник Источник: Real Madrid Confidencial
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