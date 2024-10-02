Останки мировой легенды поместят в специальный мавзолей

Принято решение о том, что останки легендарного нападающего сборной Аргентины Диего Марадоны поместят в специальный мавзолей, который будет возведен в Буэнос-Айресе.

Сообщается, что сооружение будет построено в столичном районе Пуэрто‑Мадеро. Сроки его возведения - 2025 год.

Аргентинский суд якобы уже одобрил перенос останков Марадоны с кладбища Белья‑Виста муниципалитета Сан-Мигель, где он был захоронен, в будущий мавзолей, который разместится неподалеку от президентского дворца.

Как известно, Диего Марадона ушел из жизни 25 ноября 2020 года в возрасте 60 лет по причине остановки сердца.

Ранее стало известно, что с аукциона снят Золотой мяч, которым в свое время был награжден Марадона.