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Аргентина
02 октября 2024, 09:23 | Обновлено 02 октября 2024, 10:45
1057
0

Останки мировой легенды поместят в специальный мавзолей

Диего Марадона будет покоиться в Пуэрто-Мадеро

02 октября 2024, 09:23 | Обновлено 02 октября 2024, 10:45
1057
0
Останки мировой легенды поместят в специальный мавзолей
Getty Images/Global Images Ukraine

Принято решение о том, что останки легендарного нападающего сборной Аргентины Диего Марадоны поместят в специальный мавзолей, который будет возведен в Буэнос-Айресе.

Сообщается, что сооружение будет построено в столичном районе Пуэрто‑Мадеро. Сроки его возведения - 2025 год.

Аргентинский суд якобы уже одобрил перенос останков Марадоны с кладбища Белья‑Виста муниципалитета Сан-Мигель, где он был захоронен, в будущий мавзолей, который разместится неподалеку от президентского дворца.

Как известно, Диего Марадона ушел из жизни 25 ноября 2020 года в возрасте 60 лет по причине остановки сердца.

Ранее стало известно, что с аукциона снят Золотой мяч, которым в свое время был награжден Марадона.

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Диего Марадона
Юрій Остроумов Источник: Clarin
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