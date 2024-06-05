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Аргентина
05 июня 2024, 13:57 | Обновлено 05 июня 2024, 14:02
241
0

Может побить все рекорды. С аукциона снят Золотой мяч легендарного Марадоны

Трофей великого аргентинца пока продаваться не будет

05 июня 2024, 13:57 | Обновлено 05 июня 2024, 14:02
241
0
Может побить все рекорды. С аукциона снят Золотой мяч легендарного Марадоны
Getty Images/Global Images Ukraine

Золотой мяч, обладателем которого был легендарный экс-капитан и бывший нападающий сборной Аргентины Диего Марадоны сняли с аукциона дома Aguttes во Франции.

Данный почетный трофей аргентинец получил через 10 лет после победы аргентинской команды на ЧМ-1986.

Стоимость трофея оценивается в несколько миллионов долларов. Торги по его продаже должны были пройти в аукционном доме Aguttes 6 июня. Приз мог стать самым дорогим лотом в истории спорта.

Продажа Золотого мяча была приостановлена, так как члены семьи Диего Марадоны утверждают, что трофей был украден в 1989 году. Французский суд запретил продажу Золотого мяча и изъял его до выяснения всех обстоятельств.

Ранее сообщалось, что Диего Марадона может быть перезахоронен.

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Золотой мяч Диего Марадона аукцион
Юрій Остроумов Источник: Mundo Deportivo
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