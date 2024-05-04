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Аргентина
04 мая 2024, 13:24 | Обновлено 04 мая 2024, 13:49
359
0

Марадона может быть перезахоронен. Известна причина

Дети аргентинской легенды подали ходатайство

04 мая 2024, 13:24 | Обновлено 04 мая 2024, 13:49
359
0
Марадона может быть перезахоронен. Известна причина
Getty Images/Global Images Ukraine. Диего Марадона

Дети легендарного аргентинского футболиста Диего Марадоны намерены через суд добиться разрешения на перезахоронение тела отца в более безопасном месте.

Сообщается, что наследники футбольной легенды Аргентины хотят, чтобы тело их отца нашло свой покой в мавзолее, который находится за официальной резиденцией президента Аргентины.

Сейчас Диего Марадона, который умер осенью 2020 года в возрасте 60 лет, похоронен на окраине Буэнос-Айреса, на частном кладбище. На этом кладбище его могут навещать только члены семьи. Перенос тела Марадоны в мавзолей позволит другим людям возможность попрощаться с легендарным футболистом.

Ранее издание The Athletic рассказало о периоде карьеры легендарного аргентинца в Каталонии, где он защищал цвета «Барселоны».

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Диего Марадона
Юрій Остроумов Источник: Reuters
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