Марадона может быть перезахоронен. Известна причина

Дети легендарного аргентинского футболиста Диего Марадоны намерены через суд добиться разрешения на перезахоронение тела отца в более безопасном месте.

Сообщается, что наследники футбольной легенды Аргентины хотят, чтобы тело их отца нашло свой покой в мавзолее, который находится за официальной резиденцией президента Аргентины.

Сейчас Диего Марадона, который умер осенью 2020 года в возрасте 60 лет, похоронен на окраине Буэнос-Айреса, на частном кладбище. На этом кладбище его могут навещать только члены семьи. Перенос тела Марадоны в мавзолей позволит другим людям возможность попрощаться с легендарным футболистом.

Ранее издание The Athletic рассказало о периоде карьеры легендарного аргентинца в Каталонии, где он защищал цвета «Барселоны».