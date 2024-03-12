Вечеринки, ссоры и недосказанность. Какими были 2 года Марадоны в Барселоне

«Диего Марадоне не повезло в «Барселоне», – говорит Жоан Гаспар в интервью The Athletic.

Гаспар был вице-президентом «Барсы», который прилетел в Буэнос-Айрес, чтобы помочь организовать рекордный трансфер Марадоны на «Камп Ноу» в 1982 году.

Он также принимал активное участие в еще одном рекордном переходе аргентинца в «Наполи» всего два года спустя.

За два сезона в футболке «блаугранас», ставшей его первым шагом в европейском футболе после приезда в 21 год, Марадона помог «Барсе» выиграть три трофея, включая две победы в финалах Кубка над мадридским «Реалом». Он показал, почему впоследствии его будут считать одним из лучших игроков в истории футбола, забив 38 голов и отдав 23 голевые передачи в 58 матчах.

Время, проведенное в Испании, также было отмечено тревожными болезнями и серьезными травмами, а также проблесками личных проблем, которые впоследствии нанесут вред его карьере и здоровью.

Перед вторничным матчем Лиги чемпионов, в котором «Наполи» встретится с «Барселоной», Гаспар испытывает смешанные чувства: радость от тех моментов, которые подарил Марадона, сожаление о том, насколько коротким было это время, и разочарование от того, что могло бы быть.

«Когда Диего был с нами, мы восхищались тем, каким игроком он был», – говорит 79-летний Гаспар.

«Он провел много отличных матчей. Он был замечательным ребенком, а на поле он был другим, лучшим, но не всегда мог наслаждаться игрой за «Барсу».

Когда Марадона появился в своем первом клубе, «Аргентинос Хуниорс», «Барса» внимательно наблюдала за ним. Первый контакт произошел в 1978 году, в нем участвовали директор «Барсы» аргентинского происхождения Николау Касаус, «скаут» Хосеп Мария Мингелья и Гаспар, но президент «Барсы» Хосе Луис Нуньес не согласился на сумму трансфера в 100 000 долларов.



Getty Images/Global Images Ukraine. Диего Марадона

После того как 18-летний Марадона сыграл главную роль в триумфальном для Аргентины молодежном чемпионате мира 1979 года в Японии, «Барса» повторила попытку. На этот раз Марадона и «Аргентинос Хуниорс» согласовали условия с «Барсой», но Карлос Альберто Лакосте из военного правительства Аргентины отказался разрешить переход. В 1981 году Марадона был отдан в аренду в «Бока Хуниорс».

Перед чемпионатом мира 1982 года «Барса» попыталась в третий раз. Гаспар вернулся в Буэнос-Айрес вместе с президентом Нуньесом и Мингельей. На этот раз Лакосте был в курсе переговоров, которые увенчались успехом.

В первый раз «Барса» хотела подписать Марадону, когда он выступал за «Аргентину Хуниорс», но шансов не было», – говорит Гаспарт. «Позже «Боку» убедили продать Диего. Он был воодушевлен и мотивирован играть в Европе, в «Барселоне», но самый важный вопрос в любом трансфере – это деньги, то, сколько вы готовы заплатить».

Нуньес рассматривал Марадону как стратегическое приобретение, инвестицию, которая должна была повысить престиж клуба среди болельщиков и спонсоров. Официальная сумма сделки составила 1,2 миллиарда испанских песет, что в переводе на доллары составило 5,1 миллиона долларов для «Аргентинос Хуниорс» и 2,2 миллиона долларов для «Боки», при этом Марадона должен был зарабатывать около 500 тысяч долларов за каждый год шестилетнего контракта. Все участники сделки были довольны, но аргентинские болельщики – нет.

«Фанаты «Боки» не хотели, чтобы Диего уходил», – вспоминает Гаспар. «Они протестовали против трансфера. Атмосфера вокруг отеля, где я остановился, заставила полицию рекомендовать им сопровождать меня до самых ступенек самолета».

Болельщики «Барсы» были гораздо счастливее, они заполонили аэропорт, когда Марадона прилетел подписать контракт в середине июня.

«Когда Диего прибыл в Барселону, я поехал встречать его из аэропорта», – рассказывает Гаспар. «Это были очень эмоциональные и волнующие моменты. Сотни тысяч болельщиков ждали... ну, я немного преувеличиваю, но очень много людей ждали в аэропорту. Я встретил его с самолета и отвез домой на своей машине, прежде чем мы отправились в клуб. Это очень особенное воспоминание».

Эйфория продолжалась, когда Марадона забил гол и сделал два ассиста в победном матче против «Вальядолида» во время своего официального домашнего дебюта, а также забил шесть голов и отдал шесть передач в своих первых 13 матчах Ла Лиги. Его ловкий дриблинг и острые передачи освещали всегда физический и зачастую мрачный пейзаж испанского футбола 1980-х годов. В своем первом Эль Класико Марадона создал оба гола в победе 2:0 на мадридском «Сантьяго Бернабеу». Еще более эффектным был дерзкий гол, забитый «Црвене Звезде» из Белграда во втором раунде Кубка обладателей кубков.

«Диего окружали 10 игроков, которые тоже были очень хороши», – говорит Гаспар. «Но он был лучшим игроком в мире. Вы знали, что если вам удастся передать ему мяч, то вероятность того, что он вскоре окажется в сетке ворот соперника, будет гораздо выше. Он мог делать чудесные вещи».

Однако отношения Марадоны с его предполагаемыми «боссами» не всегда были столь позитивными. Президент клуба, миллионер-строитель Нуньес, был возмущен, когда Диего попросил у него дополнительные деньги на благотворительный матч с «Бордо», а затем использовал их для оплаты ночных развлечений команды. Немецкий тренер Удо Латтек был особенно обескуражен пунктуальностью Марадоны и даже приказал отправить автобус команды без него на одну выездную игру.

Вместе с женой Клаудией, матерью Доньей Тотой, сестрой Марией и ее мужем Габриэлем Марадона жил в огромном доме в богатом районе города Педральбес. В доме был бассейн (который он сразу же украсил гербом «Барсы»), теннисный корт и место для барбекю с захватывающим видом на город.

В «клан Марадоны» также входили постоянные гости и посетители. Многие из них были аргентинцами, уже жившими в городе, в том числе Хорхе Вальехос, бывший профессиональный футболист, который сейчас держит пиццерию «Корриентес 348». Особняк стал известен благодаря веселой жизни и еде – в любое время дня и ночи.



Getty Images/Global Images Ukraine. Диего Марадона

Ближе всех к Марадоне был Хорхе Цитершпилер, друг детства, который стал его агентом. Еще не достигнув двадцатилетнего возраста, Цитершпилер организовал коммерческие сделки с Coca-Cola, McDonalds и Agfa. Компания под названием Maradona Productions начала снимать фильм «Жизнь Марадоны», который Цитершпилер планировал распространять по всему миру на 12 языках.

Идеальное начало закончилось в декабре 1982 года, когда Марадона заболел и провел 12 недель, запершись в своем особняке, а пресса осталась снаружи. Существовало две версии проблемы. В «Барсе» говорили, что он страдает от вирусного гепатита, а распространенные слухи говорили о гонорее.

Эти слухи были связаны с историями о том, как Марадона и его «клан» наслаждались ночной жизнью в столице Каталонии. Это были гедонистические времена, после Франко, и центр города имел свою грязную сторону, далеко не похожую на парк развлечений для туристов, каким он может показаться сегодня.

Позже Марадона сам говорил, что впервые попробовал кокаин именно в Барселоне. Товарищи по команде и члены клана всегда отрицали факт приема наркотиков, утверждая, что вечеринки Диего подпитывались «виски-колой». Мэр города Паскуаль Марагаль даже предложил ему сняться в антинаркотической кампании под лозунгом «Наслаждайтесь жизнью, наркотики убивают».

На вопрос, видел ли он тогда какие-либо признаки тех проблем, которые впоследствии будут мучить профессиональную и личную жизнь Марадоны, Гаспар ответил отрицательно.

«Если бы тогда были проблемы, я бы знал о них и вмешался, потому что я испытывал к нему чувства», – говорит Гаспар. «Когда он был в «Барсе», даже когда он не мог играть, в том числе из-за болезни, Диего всегда вел себя очень корректно. Позже все стало по-другому».



Getty Images/Global Images Ukraine. Диего Марадона рядом с Удо Латтеком

К тому времени, когда Марадона вернулся в строй в середине марта, Латтека сменил на посту тренера Сесар Луис Менотти, который в 1978 году привел Аргентину к успеху на чемпионате мира.

Марадона был более счастлив под руководством своего соотечественника, который, как известно, перенес тренировки на середину дня, так как это соответствовало образу жизни их обоих. Форма команды оставалась неровной, и «Барса» заняла четвертое место в Ла Лиге, на шесть очков отстав от победителей – «Атлетика» из Бильбао, но благодаря тому, что Марадона обрел лучшую форму, команда вышла в финалы Копа дель Рей и Копа де Ла Лига, оба – против мадридского «Реала».

В начале июня «Барса» обыграла Мадрид со счетом 2:1 в финале Копа дель Рей, причем первый гол организовал именно Марадона. Позже в том же месяце команда Менотти завоевала титул победителя Копа де ла Лиги, чему способствовал хладнокровный гол Марадоны на «Бернабеу», когда защитник «бланкос» Хуан Хосе, как известно, болезненно столкнулся со стойкой.

«Диего показал в тех матчах, что он особенный игрок», – говорит Гаспар. «Мы всегда счастливы, когда побеждаем, а когда мы побеждаем Мадрид, радость удваивается».

Ожидалось, что в сезоне 1983/1984, когда Марадона освоился в Каталонии, команда сможет развить этот успех. Однако всего через несколько недель после начала сезона защитник «Атлетик» Бильбао Андони Гойкоечеа сломал ему лодыжку.

«Это был очень важный момент», – говорит Гаспар. «Это был сильный вызов, тяжелый, но в рамках футбольного мира. Гойкоечеа не собирался наносить тот ущерб, который он нанес, но повреждений было много. Диего долгое время не мог играть».

Характерно, что Цитершпилер извлек из ситуации максимум пользы, сняв фильм об операции и восстановлении под музыку из фильмов «Рокки» и «Флэшдэнс», который был продан каталонскому телевидению. Марадона вернулся к игре в начале января, а через три недели он дважды забил в матче с «Атлетиком» из Бильбао на «Сан-Мамесе», который завершился победой каталонцев со счетом 2:1.

Однако было уже слишком поздно, чтобы спасти сезон Ла Лиги для «Барсы», и Марадона также не смог предотвратить поражение от «Манчестер Юнайтед» в Кубке обладателей кубков со счетом 2:3. Гаспар был среди директоров, которые все еще считали Марадону гением, достойным потворства, но президент Нуньес был гораздо менее терпелив.

В преддверии финала Копа дель Рей против «Атлетика» из Бильбао в том году в команде царило напряжение, и воспоминания об ударе Гойкоэчеа до сих пор живы. Судьбу хаотичного матча решил гол игрока «Атлетика» Эндики Гуаррочены, но у игроков были свои счеты. После свистка на перерыв в течение нескольких минут происходили драматические сцены с ударами и пинками в стиле карате, причем Марадона то наносил удары, то принимал их.

«Мы проиграли, и эмоций было много», – говорит Гаспар. «Когда такое случается, иногда это может закончиться дракой. Это не самое приятное воспоминание. Это было очень жестоко. Такое случается, когда победитель не знает, как побеждать, и, прежде всего, когда проигравший не знает, как проигрывать».

Марадона был дисквалифицирован на три месяца, но вскоре это стало неважно, так как Цитершпиллер уже вел переговоры с итальянскими клубами. Президент «Наполи» Коррадо Ферлайно был готов предложить «Барсе» 8 миллионов долларов и значительно повысить зарплату Марадоны.

По словам Гаспара, он умолял Марадону остаться, понимая, что финансовые реалии делают это маловероятным. Марадона и Цитершпиллер хотели денег, а Нуньес хотел избавиться от проблемы, которую он теперь видел.

Я сказал: «Диего, не уезжай, оставайся здесь», – рассказывает Гаспар. «Но когда человек, которого ты действительно любишь и уважаешь, как Диего, просит тебя уйти, ты должен понять. Диего хотел сменить обстановку, переехать в другую страну, другой футбол. «Наполи» был готов удвоить его зарплату, и от их предложения «Барсе» тоже было сложно отказаться».

За семь лет в «Наполи» Марадона привел ранее непопулярную команду из Серии А к двум чемпионским титулам и победе в Кубке УЕФА. Он получил всеобщее признание и поддержку, которых так и не нашел в Каталонии.

Даже когда он привел Аргентину к победе на чемпионате мира 1986 года и был, несомненно, величайшим игроком в мире, о его возвращении на «Камп Ноу» не было никаких серьезных разговоров. Позже он назовет время, проведенное в «Барселоне», «самым печальным» в своей карьере, в то время как «Барса» двигалась дальше с новыми героями, такими как Йохан Кройф, Роналдиньо и особенно другой аргентинец, Лионель Месси.

«Было очень жаль», – говорит Гаспар. «Если бы мы смогли увидеть, на что впоследствии был способен Диего, возможно, «Барса» предложила бы нечто большее. Если бы мы все знали выигрышные номера в лотерее, мы бы стали миллионерами».

Гаспар говорит, что в последующие годы он не поддерживал тесного контакта с Марадоной, но их крепкая связь вновь стала очевидной, когда они встретились на чемпионате мира 2018 года в россии. Во время этого турнира личные проблемы аргентинца были очень очевидны, включая явные проблемы с алкоголем.

«Диего всегда был очень ласков со мной, но он переживал не лучшие времена из-за проблем, которые у него были», – говорит Гаспар. «Я ругал его. Очень много. Я говорил ему быть осторожным, прекратить делать некоторые вещи, которые он делал. Точно так же я бы обращался со своим собственным сыном в подобных обстоятельствах, а он был мне как сын».

Марадона никогда не играл за «Наполи» против «Барселоны», а в конце своей карьеры в «Севилье» (1992-1993 годы.) он сыграл со своей бывшей командой лишь однажды, но не на «Камп Ноу». Болельщики «Барсы» так и не смогли поприветствовать своего бывшго игрока, который умер в возрасте 60 лет в ноябре 2020 года.

Через несколько дней после его смерти Месси забил сольный гол за «Барсу» в стиле Марадоны и во время празднования вспомнил своего героя детства, впоследствии ставшего тренером сборной.



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В последние сезоны «Барса» и «Наполи» встречаются довольно регулярно, но представители обеих сторон вновь вспомнят о своем общем игроке, а болельщики «Барсы» постарше – о связи с Марадоной в течение двух лет, которые так много значили и намекали на многое другое.

«В жизни каждого из нас бывают негативные моменты, но я предпочитаю думать о позитивных сторонах», – говорит Гаспар.

«Мне выпала огромная удача знать одного из лучших игроков в мире. Помню, когда он болел, я пришел к нему домой. Он лежал в постели. Мы долго разговаривали о разных вещах, о наших семьях больше, чем о футболе. Он очень любил свою семью и искренне восхищался своей матерью. Это были такие приятные моменты, когда я мог наслаждаться его дружбой, его привязанностью. А потом, конечно, я наслаждался его футболом».

Дермот Корриган, The Athletic

Перевод и адаптация – Олег Дидух