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Лига чемпионов
02 октября 2024, 04:39 | Обновлено 02 октября 2024, 05:06
359
0

Луис ЭНРИКЕ: «Сложно играть на выезде. Проиграли Арсеналу почти все дуэли»

Главный тренер «ПСЖ» прокомментировал поражение в матче ЛЧ

02 октября 2024, 04:39 | Обновлено 02 октября 2024, 05:06
359
0
Луис ЭНРИКЕ: «Сложно играть на выезде. Проиграли Арсеналу почти все дуэли»
УЕФА. Луис Энрике

Вечером 1 октября состоялись поединки 2-го тура Лиги чемпионов.

Английский Арсенал дома обыграл французский ПСЖ (2:0), голы в первом тайме забили Кай Хаверц и Букайо Сака.

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Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике в интервью после матча рассказал:

«Всегда сложно играть на выезде, особенно против такой команды, как «Арсенал», но я думаю, что они заслужили победу в матче. Они создали больше моментов, чем мы, прессинговали нас с первой минуты, и мы не смогли это преодолеть. Нам нужно совершенствоваться, извлекать из этого уроки и думать о следующем матче.

Мы были далеки от стандартов, которые нужны в матчах такого рода, особенно в контактной борьбе. Мы проиграли почти все дуэли. Если вы хотите добиться чего-то позитивного, вам нужно улучшить эти фазы игры».

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Арсенал Лондон ПСЖ Лига чемпионов Арсенал - ПСЖ Луис Энрике пресс-конференция
Николай Степанов Источник: УЕФА
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