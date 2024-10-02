Луис ЭНРИКЕ: «Сложно играть на выезде. Проиграли Арсеналу почти все дуэли»
Главный тренер «ПСЖ» прокомментировал поражение в матче ЛЧ
Вечером 1 октября состоялись поединки 2-го тура Лиги чемпионов.
Английский Арсенал дома обыграл французский ПСЖ (2:0), голы в первом тайме забили Кай Хаверц и Букайо Сака.
Все самые яркие моменты доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике в интервью после матча рассказал:
«Всегда сложно играть на выезде, особенно против такой команды, как «Арсенал», но я думаю, что они заслужили победу в матче. Они создали больше моментов, чем мы, прессинговали нас с первой минуты, и мы не смогли это преодолеть. Нам нужно совершенствоваться, извлекать из этого уроки и думать о следующем матче.
Мы были далеки от стандартов, которые нужны в матчах такого рода, особенно в контактной борьбе. Мы проиграли почти все дуэли. Если вы хотите добиться чего-то позитивного, вам нужно улучшить эти фазы игры».
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Андрей не сыграет в ближайших матчах сборной
Экс-футболист «Динамо» снова отличился крайне резонансным высказыванием