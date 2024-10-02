Кай ХАВЕРЦ: «Доннарумма немного опоздал, и я просто пошел за мячом»

Вечером 1 октября состоялись поединки 2-го тура Лиги чемпионов.

Английский Арсенал дома обыграл французский ПСЖ (2:0), голы в первом тайме забили Кай Хаверц и Букайо Сака.

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Хавбек канониров Кай Хаверц был назван игроком матча. Техническая наблюдательная группа УЕФА отметила:

«Он показал много усилий и умных движений, а также очень хорошее взаимопонимание с товарищами по нападению. Хаверц был хладнокровен в последней трети, когда его команда нуждалась в этом».

Лучший игрок матча Кай Хаверц после игры рассказал:

«Я думаю, мы можем гордиться собой, особенно в первом тайме, у нас была хорошая игра. Мы оказали на них большое давление на их половине поля. Пара голов есть, возможно, могли забить еще один. Во втором тайме мы играли немного глубже, но все равно не пропустили много моментов. В целом, мы можем быть довольны».

Как забил гол? Я видел Доннарумму. Думаю, он немного опоздал, и я просто пошел за мячом. Самое главное – идти на мяч, и я так и сделал. Это был хороший выбор.

Мы только начинаем сезон, но очевидно, что ПСЖ – это топ-команда и сильный соперник. Мы хотели выиграть поединок. Думаю, мы показали, что готовы к таким матчам.

Мы извлекли уроки из прошлого сезона, когда вышли в четвертьфинал. Мы выросли как команда, все стали на год старше. Так что, я думаю, что мы готовы ко всем будущим испытаниям».