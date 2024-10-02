БАЕНКО: «Сейчас непросто пригласить легионера, но француз все же приехал»

Генеральный директор криворожского «Кривбасса» Владимир Баенко рассказал о подписании французского нападающего Ноа Ндомбази.

– Как возник вариант из Ндомбази?

– Процесс переговоров длился около месяца. Ноа нашел наш скаутско-аналитический отдел. Потом мы еще долго общались. В наше время непросто пригласить легионера, но все же он приехал. Надеюсь, Ндомбази быстро адаптируется в команде к требованиям тренерского штаба и будет приносить пользу «Кривбассу» на футбольном поле.

– Как «Кривбасс» смог пригласить легионера?

– Да, с начала войны есть определенные опасения по этому вопросу. Есть страна-террорист, которая не позволяет нам работать так, как бы мы хотели. Но, несмотря на все сложности, мы двигаемся дальше. Ноа приехал в Кривой Рог с семьей, ведь мы пообещали показать наш город, базу, тренировочный процесс. Сейчас для того, чтобы пригласить качественного легионера, мы готовы делать все.

– Ждать ли еще новичков в этом году?

– С уверенностью скажу, что нашим болельщикам еще нужно ждать приятных неожиданностей, потому что мы постоянно работаем. Помните, что Рафу Бандейру мы подписали в ноябре? Сейчас мы находимся в переговорах по поводу других возможных новичков.