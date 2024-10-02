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Украина. Премьер лига
02 октября 2024, 03:46 | Обновлено 02 октября 2024, 04:33
8
0

Ноа НДОМБАЗИ: «Рад быть в Кривом Роге. Хочу забивать голы за Кривбасс»

Французский новичок «Кривбасса» дал первое интервью

02 октября 2024, 03:46 | Обновлено 02 октября 2024, 04:33
8
0
Ноа НДОМБАЗИ: «Рад быть в Кривом Роге. Хочу забивать голы за Кривбасс»
ФК Кривбасс. Ноа Ндомбази

Французский новичок криворожского «Кривбасса» нападающий Ноа Ндомбази дал первое интервью в статусе футболиста красно-белых.

– Ноа, ты приехал в Кривой Рог с семьей. Это важный момент для тебя?

– Это очень важно для меня, и я очень рад сегодня быть в Кривом Роге, это особенный день. И не только для меня, но и для моей мамы и брата моего. Мы очень рады быть здесь.

– Что ты знал об украинском футболе раньше?

– Раньше я знал, что украинский футбол – это хороший чемпионат с сильными командами, поэтому я здесь, чтобы принести пользу своей новой команде и новым партнерам из клуба. Я знаю, что в этом чемпионате играли выдающиеся футболисты.

– В какой ты форме сейчас находишься?

– До приезда в Кривой Рог я тренировался ежедневно со своим физиотерапевтом. Конечно, понимаю, что мне придется приложить еще больше усилий, чтобы достаточно быстро вернуться к оптимальной форме. Но сейчас я готов начать заниматься с командой и уж очень хочу дебютировать за Кривбасс.

– Какие цели перед собой ставишь в Кривбассе?

– В новом клубе хочу забивать голы, побеждать как можно больше и достигать самых высоких позиций в турнирной таблице. Нам это по силам.

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Николай Степанов Источник: ФК Кривбасс
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