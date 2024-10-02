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Лига чемпионов
02 октября 2024, 03:05 | Обновлено 02 октября 2024, 03:45
33
0

Сикан продолжает восстановление и с Аталантой не сыграет

Нападающий горняков не был включен на матч Лиги чемпионов

02 октября 2024, 03:05 | Обновлено 02 октября 2024, 03:45
33
0
Сикан продолжает восстановление и с Аталантой не сыграет
ФК Шахтер. Даниил Сикан

Форвард Шахтера Даниил Сикан продолжает восстановление после перелома носа.

Нападающий горняков не был включен в зявку на матч Лиги чемпионов с «Аталантой».

Даниил Сикан получил травму носа в игре 1-го тура ЛЧ с «Болоньей» (0:0).

Матч между «Шахтером» и «Аталантой» состоится 2 октября в 19:45 в Гельзенкирхене.

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Аталанта Шахтер Донецк Лига чемпионов Шахтер - Аталанта Даниил Сикан травма
Николай Степанов Источник: ФК Шахтер Донецк
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