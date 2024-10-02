Сикан продолжает восстановление и с Аталантой не сыграет

Форвард Шахтера Даниил Сикан продолжает восстановление после перелома носа.

Нападающий горняков не был включен в зявку на матч Лиги чемпионов с «Аталантой».

Даниил Сикан получил травму носа в игре 1-го тура ЛЧ с «Болоньей» (0:0).

Матч между «Шахтером» и «Аталантой» состоится 2 октября в 19:45 в Гельзенкирхене.